Fondul Proprietatea a dat in judecata conducerea ENGIE din cauza unor contracte de servicii de management si consultanta

Fondul Proprietatea, ca actionar al ENGIE Romania SA, a solicitat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ENGIE Romania SA. Ordinea de zi a adunarii include solicitarea adresata Consiliului de Administratie al Companiei de a prezenta un raport catre actionari cu privire la procedurile aprobate de Consiliu in legatura cu contractele de management si consultanta, considerabile ca valoare, incheiate de Companie cu actionarul majoritar ENGIE SA, fosta GDF SUEZ SA, in perioada 2011-2015. ENGIE SA detine pachetul majoritar de actiuni la Companie prin intermediul subsidiarei sale Romania Gas Holding BV, se mai precizeaza in comunicat.Potrivit acestuia, in 2015, valoarea totala a acestor contracte de servicii de consultanta strategica si management s-a ridicat la o suma estimata de 12,9 milioane lei (echivalentul a 2,9 milioane de euro). Pe baza informatiilor limitate care au fost furnizate de catre companie, Fondul considera ca aceste contracte pentru servicii de management si consultanta cu actionarul majoritar nu au fost nici necesare, nici adecvate, cata vreme Compania are propriul Consiliu de Administratie si proprii directori, care au fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor cu scopul de a lua decizii de management si a actiona in interesul Companiei si al tuturor actionarilor sai si nu in beneficiul actionarului majoritar.Fondul considera ca incheierea acestor contracte de servicii poate fi considerata, de asemenea, un abuz de putere din partea actionarului majoritar, Romania Gas Holding BV (actionand in interesul companiei subsidiare ENGIE SA si nu in interesul Companiei si/sau al investitorilor sai. Fondul considera si ca aceste contracte de servicii incheiate de Companie cu ENGIE SA erau inutile, iar pretul platit de Companie catre ENGIE SA pentru serviciile de management si consultanta a fost nejustificat.In ultimii 5 ani, au fost numeroase ocazii cand Fondul a adus la cunostinta conducerii ENGIE Romania SA natura abuziva a acestor contracte. Fondul a solicitat conducerii clarificari suplimentare si, de asemenea, incetarea acestei practici. "Suntem incantati sa subliniem faptul ca, urmare a actiunilor noastre, contracte precum cele identificate de Fond nu au mai fost incheiate incepand cu anul financiar 2016", mai precizeaza Fondul Proprietatea.Cu toate acestea, Fondul sustine ca nu poate ignora daunele semnificative cauzate de contractele de servicii de management si consultanta din anii 2011-2015. Astfel, Fondul a depus o cerere de chemare in judecata in fata Tribunalului Bucuresti impotriva membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor ENGIE Romania SA pentru recuperarea daunelor cauzate Companiei prin aprobarea, incheierea si executarea contractelor de servicii de management si consultanta cu ENGIE SA in perioada 2011-2015. Membrii consiliului de administratie si directorii impotriva carora au fost initiate actiuni in justitie sunt Eric Joseph Stab, Grzegorz Gorski, Alain Marie Louise Janssens, Olivier Bloeyaert, Mihai Adrian Albulescu, Gelu Stefan Diaconu, Maria Gabriela Horga, Pierre Marie Paul Chatain, Bart Josef Irma Boesmans, Valerie Marie Laure Limpens si Simona Claudia Dobre. Aceste contracte au reprezentat, in opinia Fondului, un conflict de interese si o incalcare grava a principiilor guvernantei corporative.Fondul considera ca este imperios necesar sa existe controale de monitorizare, pentru ca astfel de conflicte de interese sa fie evitate in viitor. Astfel, Fondul solicita conducerii ENGIE SA din Romania sa prezinte un plan de masuri menite sa evite incheierea oricaror contracte similare ale companiei in viitor.