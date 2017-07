ENGIE Romania ridica semne de intrebare asupra procesului intentat de Fondul Proprietatea: Este de notorietate ca Fondul Proprietatea incearca sa-si vanda participatia detinuta in companie

Compania respinge aceste acuzatii care au drept obiect aprobarea de catre Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor a contractelor de prestari servicii cu Grupul ENGIE, se precizeaza in comnicat.ENGIE Romania precizeaza ca respectivele contracte au fost incheiate respectand intru totul legea romana si statutul societatii. Aceste contracte, legal aprobate de organele statutare ale companiei, au luat in considerare interesul societatii si al partilor interesate - actionari, clienti, angajati- si au drept scop legitim crearea de valoare si dezvoltarea economica a companiei.ENGIE Romania isi exprima increderea ca instantele competente ii vor da dreptate pe acest subiect.ENGIE Romania reaminteste, intre altele, ca a platit la bugetul de stat, in perioada 2011-2015, un impozit pe profit in valoare de 385 milioane lei si a investit 1.870 milioane lei.Fondul Proprietatea considera ca incheierea de catre ENGIE Romania, fosta GDF Suez Energy Romania, a unor contracte de management si consultata, in perioada 2011-2015, un abuz de putere din partea actionarului majoritar, Romania Gas Holding BV. In aceste conditii, Fondul a depus o cerere de chemare in judecata in fata Tribunalului Bucuresti impotriva membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor ENGIE Romania SA, se arata intr-un comunicat al Fondului Proprietatea. Printre cei chemati in judecata se afla si Gelu Stefan Diaconu, fost sef al ANAF.Membrii consiliului de administratie si directorii impotriva carora au fost initiate actiuni in justitie sunt Eric Joseph Stab, Grzegorz Gorski, Alain Marie Louise Janssens, Olivier Bloeyaert, Mihai Adrian Albulescu, Gelu Stefan Diaconu, Maria Gabriela Horga, Pierre Marie Paul Chatain, Bart Josef Irma Boesmans, Valerie Marie Laure Limpens si Simona Claudia Dobre. Aceste contracte au reprezentat, in opinia Fondului, un conflict de interese si o incalcare grava a principiilor guvernantei corporative.Fondul Proprietatea, ca actionar al ENGIE Romania SA, a solicitat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ENGIE Romania SA. Ordinea de zi a adunarii include solicitarea adresata Consiliului de Administratie al Companiei de a prezenta un raport catre actionari cu privire la procedurile aprobate de Consiliu in legatura cu contractele de management si consultanta, considerabile ca valoare, incheiate de Companie cu actionarul majoritar ENGIE SA, fosta GDF SUEZ SA, in perioada 2011-2015. ENGIE SA detine pachetul majoritar de actiuni la Companie prin intermediul subsidiarei sale Romania Gas Holding BV, se mai precizeaza in comunicat.Grupul ENGIE (fost GDF SUEZ) este prezent in Romania in trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate si servicii energetice.ENGIE Romania este principala filiala a Grupului in Romania si detine companiile Distrigaz Sud Retele, ENGIE Servicii, Alizeu Eolian si Braila Winds. Compania activeaza in urmatoarele domenii de activitate: distributie si furnizare de gaze naturale, furnizare de electricitate, servicii tehnice pentru instalatiile de gaze naturale si centrale termice si productie de electricitate. ENGIE Romania si filialele sale deservesc un portofoliu de 1,65 milioane de clienti, opereaza o retea de distributie de circa 19.000 km, detin doua parcuri eoliene cu o capacitate totala de 100 MW si au 3.700 de angajati.