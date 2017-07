Transgaz semneaza miercuri un memorandum de intelegere privind coridorul vertical de transport al gazelor din Grecia spre UE

Semnarea memorandumului de intelegere defineste intentia comuna a operatorilor de transport al gazelor naturale din Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia pentru o cooperare viitoare in ceea ce priveste transportul gazelor naturale din Grecia inspre piata UE.Conceptul coridorului vertical s-a conturat la Bruxelles in 2014, in contextul obiectivelor Uniunii Europene de a asigura o mai buna interconectare intre retelele nationale de transport al gazelor.In calitate de observator, au fost invitati sa participe si operatori ai sistemelor de transport gaze naturale din Serbia- SRBIJAGAS, Ucraina- UKRTRANSGAZ, Slovacia- EUSTREAM si din Republica Moldova- VESTMOLDTRANSGAZ. La ceremonie se asteapta si participarea unor companii cu care Transgaz are relatii de colaborare, printre care Exxon Mobil, OMV Petrom, Socar Romania, Black Sea Oil and Gas, Deloitte Romania.In septembrie 2016, la Budapesta, Transgaz a semnat contractul de finantare pentru grantul de 179,4 milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru gazoductul BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria). Proiectul BRUA este unul strategic la nivel european. Este estimat la 547,4 milioane de euro, termenul de finalizare fiind 2020.In acest caz ar fi necesara constructia unei conducte de 528 km pe traseul Podisor-Corbu-Hateg-Horia si a trei statii noi de comprimare. In acest moment se afla in faza de obtinere a acordurilor si avizelor de mediu si incheierea acordurilor cu proprietarii terenurilor pe unde va trece gazoductul, informeaza Transgaz.Potrivit Transgaz, BRUA este dezvoltat in contextul necesitatii diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale ale tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a Romaniei prin acces la noi surse, transportul inspre pietele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspica, asigurarii pe directia Bulgaria a unei capacitati de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si dezvoltarii unei capacitati de transport pe directia Ungaria de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II.