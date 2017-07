[P] Recorduri de tranzactionare pe piata gazelor naturale la BRM

Aceasta evolutie remarcabila este meritul exclusiv al participantilor la piata care, deosebit de constrangerile legislative, au constientizat importanta, rolul si avantajele tranzactionarii intr-un mediu organizat, transparent si nediscriminator, care le-a pus la dispozitie instrumente adecvate, create pentru ei si adaptate permanent cerintelor lor.





Aceasta realizare vine in completarea rezultatelor din anii anteriori, incepand cu primele licitatii in anul 2013, cu rezultate modeste (69 mii MWh) si continuand cu pasi mici dar siguri :

2014 - 3,8 mil. MWh

2015 - 2,8 mil. MWh

2016 - 15,5 mil. MWh.





Transparenta tranzactiilor prin BRM:





Pentru transparentizarea activitatii BRM pe piata gazelor naturale, incepand cu data de 18 iulie 2017, BRM ofera reprezentantilor presei posibilitatea accesarii platformei de tranzactionare, pentru a asista la licitatii live in premiera. Accesul se va face in baza unui cont (user si parola) alocat fiecarui solicitant, ca urmare a unei solicitari transmise pe mail la office@brm.ro, insotita de o imputernicire din partea firmei pe care o reprezinta persoana interesata.





Lansarea produselor forward cu servicii de clearing asociate:





In momentul de fata, BRM a finalizat procedurile de interfatare cu Casa de Compensatii Keler CCP simultan cu finalizarea procedurilor de interfatare dintre BCR si Keller CCP, astfel incat tranzactiile in regim de casa de compensatii pot fi demarate imediat. In acest sens, mai sunt necesare aprobari formale din partea ASF, ANRE si a Bancii Nationale a Ungariei. Incepand cu luna septembrie a.c., vor fi incepute operatiunile de semnare a contractelor intre traderi si casa de compensatii si, incepand cu luna octombrie, activitatea va fi operationalizata in totalitate.





Incepand cu anul 2018, se va demara tranzactionarea contractelor futures cu optiuni. Clearingul reprezinta un proces de management si de calcul al pozitiilor financiare, in functie de care se stabileste cuantumul garantiilor care sa asigure riscul neplatii.Tranzactiile efectuate determina obligatiile ferme ale participantului de a livra gazele naturale, respectiv de a achizitiona gazele naturale in conformitate cu specificattile tranzactiilor confirmate.





In primul semestru al acestui an, tranzactiile cu gaze naturale au atins un nivel record - 44,3 milioane MWh, reprezentand cca. 71 % din consumul la scara nationala realizat in aceeasi perioada. Tranzactiile incheiate au vizat atat perioade de livrare pe termen scurt si mediu, cat si pe termen lung; atat active standard (livrare: luna, trimestru, semestru, an calendaristic), cat si active nestandardizate (inceperea /sfarsitul livrarii pe diferite intervale), asa dupa cum se poate constata din situatiile detaliate si cotatiile afisate pe site-ul www.brm.ro. In acest moment, aproape toti furnizorii de gaze naturale activi in piata sunt membrii afiliati ai BRM si participa la licitatiile organizate atat pe piata angro, cat si pe zona de retail: aproape 1200 de sesiuni, in patru ani de activitate.Informatiile publice referitoare la ordinele tranzactionate, inclusiv documentele de insotire, preturile aferente tranzactiilor (perioada 2013 - 2017), detaliile licitatiilor, precum si cotatiile pentru produsele standard tranzactionate pe semestrul I - 2017 pot fi accesate si descarcate, conform ultimei actualizari a site-ului, din locatia www.brm.ro