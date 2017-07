OMV Petrom anunta ca a semnat vanzarea parcului eolian Dorobantu catre o companie olandeza pentru 23 de milioane de euro

"Strategia OMV Petrom, ca grup integrat de petrol si gaze, este de a se concentra asupra activitatilor de baza. Mai specific, in divizia Downstream Gas se urmareste consolidarea pozitiei de lider pe piata de gaze, maximizarea beneficiilor modelului de afaceri integrat de gaze si electricitate si extinderea regionala. Activitatea de productie energie eoliana nu se inscrie in directiile strategice ale companiei. OMV Petrom a anuntat intentia de vanzare a parcului eolian Dorobantu la inceputul anului 2016. Parcul eolian Dorobantu este localizat in sud-estul Romaniei si include 15 turbine Vestas V-90 cu capacitate de 3 MW fiecare. Capacitatea electrica eoliana totala instalata a Romaniei este estimata in prezent la 3.000 MW, deci parcul Dorobantu are o pondere de circa 1,5%. In 2016, acesta a avut o productie neta de electricitate de 0,08 TWh si a primit 128.000 de certificate verzi, jumatate din ele fiind eligibile pentru vanzare incepand cu 1 ianuarie 2018", precizeaza Petrom.Tranzactia nu va avea un impact semnificativ asupra indicatorilor financiari si operationali ai OMV Petrom, in conditiile in care profitul operational, respectiv activele OMV Petrom Wind Power SRL reprezinta mai putin de 1% din indicatorii corespondenti ai Grupului OMV Petrom, iar productia de electricitate reprezinta ~3% din productia totala de electricitate a Grupului.Transeastern Power B.V. Transeastern Power B.V. este o subsidiara a Transeastern Power Trust, un producator independent de energie electrica care detine si opereaza instalatii care produc energie electrica din surse regenerabile (eolian, solar si hidro). Transeastern Power Trust a fost fondat in 2014 si este listat pe TSX Venture Exchange din Canada.OMV Petrom OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze de aproximativ 64 milioane bep in 2016.