Oil Terminal a fost data in judecata de actionarul de 94 de ani care detine circa 13% din companie

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de 19 iulie 2017 s-a primit la sediul societatii o cerere de chemare in judecata formulata de catre Dumitrescu Sebastian Valentin, actionar al societatii. Reamintim ca Sebastian Valentin Dumitrescu este o persoana de 94 de ani, care a ajuns dupa multe tranzactii pe bursa sa detina circa 13% din Oil Terminal, companie cu capital majoritar de stat, care opereaza cel mai mare terminal petrolier din tara.Potrivit Oil Terminal, motivul chemarii in judecata este constatarea nulitatii aboslute partiale a art. 12 alin. 6 din Actul Constitutiv al Oil Terminal S.A. - constatarea nulitatii absolute integrale a Hotararii AGEA din 10.10.2016 privind majorarea de capital al Oil Terminal S.A.Cererea de chemare in judecata se afla spre solutionare pe rolul Tribunalul Constanta si face obiectul dosarului nr. 4811/118/2017.Litigiul inca nu a primit termen de judecata, el se afla in procedura de regularizare a cererii de chemare in judecata.Singura informatie disponibila despre Dumitrescu Sebastian Valentin persoana este varsta, in conditiile in care la fiecare tranzactie deosebita pe care o face, notificarile transmise bursei cuprind Codul Numeric Personal (CNP).Initial, Sebastian Valentin Dumitrescu a atras atentia mediului bursier dupa o tranzactie din 27 februarie 2017, cana a cumparat 12,1 milioane actiuni, ajungand la o participatie de 5,41% de la 3,33% cat avea in acel moment. Ajunsese sa detina mai mult decat Fondul Proprietatea, care cu trei zile inainte, pe 24 februarie, si-a redus participatia de la 5,4% la 3,8%.In conditiile in care trebuie raportate toate actiunile celor care au detineri de peste 5%, orice tranzactie facuta de aceasta persoana in cazul Oil Terminal a devenit cunoscuta. Astfel, a urmat o serie de noi cumparari de actiuni, ajungand treptat la 13%.