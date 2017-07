BREAKING NEWS Budapesta da o lovitura majora exploatarilor de gaze din Marea Neagra: Ungaria vrea sa opreasca pe teritoriul ei o conducta care ar fi trebuit sa mearga pana in vestul Europei

Gazoductul era esential pentru viitoarele exploatari de gaze din Marea Neagra, unde Exxon, OMV si alti actori au gasit rezerve uriase de gaze.Potrivit unor surse HotNews.ro, decizia Ungariei serveste intereselor Rusiei, care nu isi doreste concurenta pentru gazele livrate de Gazprom in Europa de Vest si ar reprezenta un santaj la adresa Comisiei Europene in chestiunea sanctionarii Poloniei, tara tot mai apropiata ideologic de Ungaria.Prezenta Exxon in Marea Neagra e importanta pentru Romania nu doar din punct de vedere economic, ci si strategic, reprezentand una una dintre cele mai mari investitii americane in tara.Nu e clar pana in acest moment care va fi pozitia Transgaz si ANRE fata de anuntul Ungariei de a limita traseul GRUA.Potrivit sursei citate, operatorul ungar FGSZ sustine ca sectiunea "viabila" a ceea ce urma sa fie gazoductul Bulgaria-Ungaria-Romania-Austria (BRUA) este interconectorul existent Ungaria-Romania, si care poate fi extins de la o capacitate de 4,4 miliarde metri cubi la 5,26 miliarde metri cubi pe an.Operatorul ungar sustine ca, daca Austria este scoasa din proiect, gazele naturale pot fi exportate mai departe pe plan regional, in Slovacia, Ucraina, Serbia si Croatia.Dar noua infrastructura va putea fi folosita si de Gazprom pentru a-si exporta gazele rusesti in regiune, in conditiile in care Rusia construieste TurkStream, care traverseaza pe sub Marea Neagra.O sursa apropiata dosarului a declarat pentru ICIS ca anuntul operatorului ungar a luat prin surpriza atat pietele cat si partenerii."In ultimii trei ani, Austria a coordonat proiectul Romania-Ungaria-Austria (ROHUAT) prin organizarea de workshop-uri si prin oferirea de exepertiza pentru a-l aduce in stadiul de realizare", a spus aceasta sursa.Acest proiect ar fi oferit o securitate mai mare legata de sursele de aprovizionare, conectand rezervele din Marea Neagra cu intrastructura europeana, a explicat sursa. "Cu aceasta noua dezvoltare, noua sursa ar fi sacrificata si ar limita activitatea upstream pe noi piete", a adaugat el."Nu stiu daca va mai exista un proiect in cele din urma", a adaugat sursa citata. Transgaz urma sa semneze miercuri, la Bucuresti, memorandumul de intelegere privind coridorul vertical de transport al gazelor naturale, pe directia nord-sud, se arata intr-un comunicat al companiei. In acest scop au fost invitati operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Grecia (DESFA), Bulgaria (Bulgartransgaz), Ungaria (FGSZ) si ai ICGB- compania responsabila de dezvoltarea interconectarii Grecia- Bulgaria.Conceptul coridorului vertical s-a conturat la Bruxelles in 2014, in contextul obiectivelor Uniunii Europene de a asigura o mai buna interconectare intre retelele nationale de transport al gazelor.In septembrie 2016, la Budapesta, Transgaz a semnat contractul de finantare pentru grantul de 179,4 milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru gazoductul BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria). Proiectul BRUA este unul strategic la nivel european. Este estimat la 547,4 milioane de euro, termenul de finalizare fiind 2020.In acest caz ar fi necesara constructia unei conducte de 528 km pe traseul Podisor-Corbu-Hateg-Horia si a trei statii noi de comprimare. In acest moment se afla in faza de obtinere a acordurilor si avizelor de mediu si incheierea acordurilor cu proprietarii terenurilor pe unde va trece gazoductul, informeaza Transgaz.Potrivit Transgaz, BRUA este dezvoltat in contextul necesitatii diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale ale tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a Romaniei prin acces la noi surse, transportul inspre pietele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspica, asigurarii pe directia Bulgaria a unei capacitati de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si dezvoltarii unei capacitati de transport pe directia Ungaria de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II.