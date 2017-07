Reactorul 2 de la Cernavoda s-a deconectat automat din nou de la Sistemul Energetic National

De altfel, Unitatea 2 a fost reconectata la SEN vineri seara, dupa o deconectare automata cauzata tot de un tranzient in partea clasica a centralei in data de 20 iulie."Specialistii CNE Cernavoda investigheaza, cu sprijinul fabricantului acestuia, soft-ul care genereaza tranzientul pentru a elimina aparitia acestuia si, implicit, deconectarea de la SEN", arata un comunicat transmis sambata de Nuclearelectrica.Deconectarea Unitatii 2 de la SEN se explica prin faptul ca reactoarele nucleare sunt programate, prin proiect, sa se deconecteze automat chiar si in cazul unui tranzient aferent unui soft din partea clasica a centralei."Dupa identificarea cauzei si remedierea situatiei, Unitatea 2 a CNE Cernavoda va fi reconectata la SEN", precizeaza oficialii companiei.Ei mai spun ca aparitia unor tranzienti la partea clasica a centralei nu implica niciun impact asupra securitatii nucleare a reactorului, personalului de exploatare, populatiei si mediului inconjurator, sistemele centralei functionand in conformitate cu proiectul, ceea ce explica deconectarea automata a reactorului de la SEN.Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.Nuclearelectrica a inregistrat in primele trei luni ale acestui an un profit net de 84,05 milioane lei (18,7 milioane euro), in crestere cu 26% fata de perioada similara a anului trecut.Productia de energie a companiei a scazut in primul trimestru cu 1,3%, la 2.766 GWh, de la 2.803 GWh in primele trei luni ale anului trecut.Actionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participatie de 82,49%.