Exclusiv: Pozitia oficiala a Transgaz fata de miscarea surprinzatoare a Ungariei prin care blocheaza un mare proiect energetic european. Nu avem nimic impotriva procedurilor propuse de colegii unguri, dar vrem certitudinea ca aceasta schimbare nu are un impact negativ

Din pacate, in ciuda tuturor eforturilor noastre, procesul nu a putut incepe asa cum era planuit din cauza unor probleme cu aprobarile intampinate de colegii din Ungaria

Am primit ieri, 19 iulie, o noua propunere (din Ungaria) privind lansarea proiectului doar pentru punctul de interconectare Romania - Ungaria (Csanadpalota). Motivul pentru aceasta noua propunere, asa cum ni l-au explicat colegii maghiari, consta in faptul ca nu s-a ajuns la o intelegere intre FGSZ (compania maghiara de stat pentru transportul gazelor) si MEKH (arbitrul maghiar al pietei energiei, omologul ANRE din Romania) legat de stabilitatea si fezabilitatea economica a proiectului pe teritoriul maghiar.

Ca o alternativa, FGSZ ia in calcul deschiderea procedurilor doar pentru punctul de interconectare Romano-Maghiar, concentrandu-se pe proiecte alternative, mai eficiente economic pentru a permite transportul volumului proiectat de gaze venind din Romania (4,4 miliarde metri cubi/an) nu spre Austria, ci spre Slovenia, Ucraina, Croatia si/sau Serbia.

Avand in vedere eforturile de lunga durata de pana acum, nu avem nimic impotriva procedurilor propuse de colegii unguri, daca aceasta e cea mai eficienta cale de a continua proiectele.

Singura ingrijorare pe care o avem e ca, in noile circumstante, proiectul initial care prevedea un coridor intre Romania - Ungaria si Austria este cumva schimbat si este foarte important pentru noi sa avem certitudinea ca aceasta schimbare nu are un impact negativ pe evolutia proiectului. De aceea, am aprecia opinia dvs. privind cele de mai sus.

Scurt istoric: Vineri, 21 iulie, firma maghiara de stat care transporta gazele naturale (FGSZ, omologul Transgaz din Romania), a anuntat ca nu mai sustine faza 2 a proiectului BRUA, prin care conductele de gaze din din România, Bulgaria si Ungaria urmau sa fie conectate cu un hub din Austria, iar de acolo puteau ajunge pe piata vestica.Anuntul a luat prin surprindere pietele interne si pe cele europene, dat fiind ca BRUA a beneficiat de finantarea Comisiei Europene si de sustinerea tuturor celor patru tari participante, fiind un proiect care urma sa limiteze dependenta de gazele naturale din Rusia.Surse HotNews.ro au aratat ca Transgaz era la curent cu intentia Ungariei de mai mult timp.BRUA este un proiect estimat la 550 milioane de euro. Doar Transgaz a primit pana in acest moment circa 180 de milioane de euro de la Comisia Europeana.Scrisoarea trimisa de Transgaz Comisiei Europene pe 20 iulie (cu o zi inainte de anuntul oficial al companiei maghiare de transport de gaze) confirma ca firma romana stia despre intentiile maghiarilor.Ce spune in aceasta scrisoare Transgaz (companiei la care statul roman, prin Ministerul Economiei, detine 58,5%)? Scrisoarea, semnata de Ion Sterian - directorul general Transgaz, ii este adresata lui Dominique Ristory, director general al Directiei Generale pentru Energie (DG Energy) din Comisia Europeana.Reactia Transgaz la intentia ungurilor este de acceptare a propunerii prin care proiectul european BRUA este modificat radical, iar Austria e lasata in afara proiectului.Singura ingrijorare a sefului Transgaz e legata de impactul pe care schimbarile induse de Ungaria il va avea asupra evolutiei viitoare a proiectului.Data fiind absenta oricarei reactii oficiale a statului roman fata de miscarea surprinzatoare a Ungariei, e esential de aflat pozitia Comisiei Europene, principalul promotor si finantator al acestui proiect-cheie pentru piata gazelor naturale din Europa Centrala si de Est.Scrisoarea, datata 20 iulie, arata ca Transgaz cu cateva zile cateva zile inaintea anuntului oficial despre intentia Ungariei de a opri proiectul inainte de conectarea cu Austria - o miza importanta pentru companiile care exploreaza zacamintele din Marea Neagra precum Exxon si OMV Petrom.Iata principalele fragmente din scrisoare: