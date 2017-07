Reactia Bruxelles-ului la decizia-surpriza a Ungariei intr-un mare proiect energetic

Iata raspunsul complet al unui purtator de cuvant al Comisiei Europene:

Comisia arata insa ca propunerea Ungariei "nu modifica obiectivul general al crearii de rute de transport pentru a duce gazul din Marea Neagra pe pietele regionale", dar cere companiilor de transport din tarile implicate si arbitrilor nationali ai pietelor energetice sa gaseasca solutii astfel incat proiectul sa raspunda cererilor pietei.Practic, Comisia Europeana, care e principalul finantator si promotor al BRUA, le cere tuturor partilor implicate in proiect, inclusiv companiilor producatoare sa gaseasca solutia pentru ca aceasta conducta sa continue. Or, cei mai afectati de modificarea realizata de Ungaria ar putea fi companiile producatoare din Marea Neagra, precum Exxon si OMV Petrom, care se vad acum private de accesul pe piata vest-europeana a gazului. In schimb, Ungaria propune accesul pe piete mult mai putin atractive, precum Serbia, Ucraina sau Slovacia.Reamintim ca proiectul BRUA a fost initiat de UE tocmai cu scopul de a permite furnizarea de gaze din productia interna a UE catre piete dominate acum de compania rusa Gazprom."Comisia Europeana ramane angajata in proiectul conductei BRUA care leaga Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria. Odata realizata, conducta va permite diversificarea surselor in statele conectate, un obiectiv-cheie al Uniunii Energetice.BRUA e in interesul regiunii central-est europene si al UE in ansamblu, astfel incat posibile noi surse interne de gaz, precum cel din Marea Neagra, sa contrabalanseze nevoile crescande de importuri.UE a investit 179 milioane de euro in proiect, care va servi pentru interconectarea Romaniei, Bulgariei si Ungariei. Eforturi insemnate sunt necesare mai ales pentru operatorul roman, dar si pentru cel ungar, pentru a realiza proiectul la timp. Propunerea din partea operatorului ungar nu modifica obiectivul general al crearii de rute de transport pentru a duce gazul din Marea Neagra si alte surse (gaz lichefiat, Coridorul Southern Gas etc) pe pietele regionale.Comisia incurajeaza cu tarie operatorii din Ungaria, Romania si Austria si institutiile nationale care reglementeaza pietele energetice sa discute rapid noua propunere si sa faca modificarile in conceptul de infrastructura in colaborare stransa cu companiile interesate, astfel incat sa evite intarzierile si sa se asigure ca noul concept raspunde nevoilor pietelor.Comisia Europeana e pregatita sa asiste operatorii nationali si institutiile de reglementare in aceste discutii".