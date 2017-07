Directorul general al Transgaz, despre decizia Ungariei de a scoate Austria din BRUA: Nu pune in pericol prima faza a proiectului BRUA pentru care am primit finantare europeana

In ceea ce priveste faza a doua a proiectului, Ion Sterian sustine ca Ungaria a dat asigurari ca vor confirma o capacitate ferma de 4,4 miliarde metri cubi/an, pe interconectarea Horia (Ro)- Csanapalota (Hu). Ion Sterian a mai afirmat ca in cursul zilei de luni vor fi purtate discutii cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Ministerul Energiei pentru a stabili o pozitie comuna fata de decizia Ungariei.FGSZ, operatorul ungar, le-a transmis partenerilor implicati in BRUA ca are deja construita retea de transport al gazelor pe teritoriul sau, existand deja interconectari cu Slovacia, Ucraina, Serbia si Croatia, motiv pentru care doreste sa utilizeze capacitatile de export catre aceste tari. Asa ar fi motivat partea ungara decizia de a renunta la interconectarea cu Austria. Potrivit unei informari transmisa partenerilor pe 21 iulie, FGSZ sustine ca decizia a fost luata dupa ce a fost analizata viabiliatea economica. Mai departe, FGSZ va initia discutii cu partea austrica, Gas Connect Austria si E-Control, pentru a gasi o solutie viabila din punct de vedere economic in cadrul unui nou proiect, se mai arata in informarea transmisa de FGSZ.Prima faza a proiectului presupune realizarea coridorului bidirectional BRUA pe traseul de conducte Podisor- Horia, cu o capacitate de 1,75 miliarde metri cubi/an si constructia a trei noi statii de comprimare. Proiectul este estimat la 550 milioane de euro, din care 180 de milioane de euro reprezinta finantare europeana, urmand sa fie finalizat in 2020. A doua faza a proiectului este cresterea capacitatii la 4,4 mld.mc/an, pana in 2022.Reamintim ca la sfarsitul saptamanii trecute, Ungaria a surprins Comisia Europeana si piata europeana a energiei printr-un anunt al operatorului national de transport de gaze, conforma caruia conducta BRUA, sustinut si finantat de Bruxelles, nu va mai ajunge pana in Austria ci se va opri in Ungaria, potrivit icis.com.