Guvernul inaspreste conditiile in care primaria lui Firea poate cumpara producatorul de energie termica ELCEN: pretul e posibil sa creasca, iar Bucurestiul trebuie sa plateasca rapid 30% din pret

Pretul de oferta al pachetului de actiuni va fi stabilit prin raport de evaluare de catre un evaluator independent, atestat conform legii, ale carui servicii vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Raspunderea privind corectitudinea stabilirii pretului de vanzare revine exclusiv evaluatorului selectat care a intocmit raportul de evaluare.

Vanzarea pachetului de actiuni se va realiza la valoarea cea mai mare dintre valoarea rezultata din raportul de evaluare si valoarea nominala a pachetului de actiuni rezultata prin aplicarea valorii nominale a actiunii la numarul de actiuni vandute.

Elementele principale ale ofertei de vanzare a pachetului de actiuni detinut de statul roman prin Ministerul Energiei, fara a se limita la pret, modalitatea de plata si acordarea unitatilor administrativ-teritoriale solicitante al unui drept de prim refuz, precum si mandatarea Ministerului Energiei pentru efectuarea transferului vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

Plata pretului actiunilor se face integral intr-un termen de 30 de zile de la data semnarii contractului sau in rate, cu avans de minim 30%, in conditiile stabilite prin Hotararea Guvernului privind elementele principale ale ofertei de vanzare.

In situatia acceptarii de catre unitatea administrativ-teritoriala a ofertei de vanzare, acesta si Ministerul Energiei vor semna contractul de vanzare-cumparare de actiuni in termen de 90 de zile de la data emiterii hotararii Guvernului de aprobare a tranzactiei.

Proiectul de OUG vizeaza transmiterea cu plata a pachetului de actiuni detinut de catre statul roman prin Ministerul Energiei la societatile furnizoare de agent termic aflate sub autoritatea sa de catre unitatile administrativ-teritoriale, la solicitarea acestora.

Solicitarea unitatii administrativ-teritoriale de transmitere cu plata a pachetului de actiuni detinut de catre statul roman prin Ministerul Energiei la societatile furnizoare de agent termic aflate sub autoritatea sa se face in baza unei hotarari a consiliului local.



In acest context, se pune problema de unde va fi alocata o suma atat de mare pentru aceasta tranzactie. Aceasta in conditiile in care necesarul de investitii al ELCEN, stablit de strategia de termoficare, ar fi de 900 de milioane de euro. Consilierul general din partea PNL, Catalin Deaconescu, scrie pe pagina sa de Facebook ca desi in şedinţa din 30 iunie, atât primarul Capitalei, Gabriela Firea, cât şi ministrul energiei, Toma Petcu, dădeau asigurări că vânzarea de acțiuni se va face la valoare nominală, Guvernul se pregăteşte să dea mâine o ordonanță de urgenţă pentru preluarea acţiunilor ELCEN, în care au strecurat următoarea formulare: valoarea cea mai mare dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare şi valoarea nominală". "Cu alte cuvinte vom plăti 155 mil euro sau mai mult pe acţiuni!", spune Catalin Deaconescu.Potrivit proiectului, in cazul neadoptarii masurilor propuse, exista riscul de a nu se putea asigura in conditii optime necesarul de energie termica in perioada de iarna pentru cetateni.Trebuie precizat ca Elcen, controlat de Ministerul Energiei, este producator de energie termica. La randul sau, Primaria Capitalei detine Radet, distribuitor de energie termica. Radet are o datorie catre Elcen de peste 3,6 miliarde de lei. La randul sau, Elcen are datorii catre Romgaz, compania care furnizeaza gazele necesare producerii de energie termica. Ambele companii sunt de anul trecut in insolventa.Primaria Capitalei a mai incercat si in anii trecuti sa gaseasca o solutie pentru fuziunea ELCEN cu RADET, tocmai ca distribuitorul de energie termica sa scape de acea datorie uriasa. Insa, o decizie a Curtii Constitutionale din 2014 nu permite transferul gratuit al unei companii detinute de Guvern la o primarie. Decizia a fost luata dupa ce a fost analizat cazul Portului Constanta, la care Consiliul Local Constanta detinea 20% din actiuni, in urma unui transfer al acestora de la Ministerul Transporturilor.In aceste conditii, Primaria Capitalei s-a vazut nevoita sa cumpere ELCEN in loc sa-l preia gratuit.