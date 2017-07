Fondul Proprietatea critica dur Ministerul Energiei pentru contractele de mandat ale supraveghetorilor de la Hidroelectrica: Cresc in mod evident riscul unor potentiale practici corupte si abuzive

Potrivit noului contract propus, membrii Consiliului nu mai sunt raspunzatori pentru respectarea obligatiilor de neconcurenta, conflict de interese, abtinerea de a solicita diverse servicii sau pastrarea confidentialitatii informatiilor obtinute in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. In opinia Fondului, acest lucru sporeste foarte mult riscul de coruptie in cea mai buna companie de energie a Romaniei, lucru ce i-ar putea afecta performantele prezente si viitoare."Noul contract de mandat creeaza un precedent extrem de periculos, permitand membrilor Consiliului sa detina pozitii in conducerea sau in consiliile altor companii energetice. Aceasta situatie deschide practic Cutia Pandorei si ridica ingrijorari serioase cu privire la determinarea si responsabilitatea de a actiona in cel mai bun interes al companiei si de a nu folosi pozitia de membru in Consiliul Hidroelectrica pentru a servi interese personale", a spus Greg Konieczny, CEO si Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.Aceste actiuni extrem de grave pot afecta in mod negativ interesele Hidroelectrica si ale actionarilor sai, lasand usa larg deschisa potentialelor practici de coruptie si aparitiei altor ᅡbaieti desteptiᅡ care vor secatui resursele Hidroelectrica", a mai afirmat Greg Konieczny."Intelegem ca modificarile Ministerului Energiei par a fi anume facute pentru a permite unui membru propus pentru Consiliul Hidroelectrica sa isi accepte mandatul, dupa ce, in prima instanta, el a refuzat numirea din cauza conflictului de interese, intrucat detinea o functie similara in consiliul altei companii energetice. De asemenea, renuntarea la obligatiile de neconcurenta duce la inlaturarea altui caz flagrant de conflict de interese. In esenta, modificarea va duce la tolerarea pozitiei altui membru al Consiliului ca director general adjunct al unei companii energetice, care este un competitor direct al Hidroelectrica. Nu poti servi doua sau mai multe interese divergente sau mai multi 'stapani' in acelasi timp", a spus la randul sau Johan Meyer, Co-CEO si Co-Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.