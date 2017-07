UPDATE Efectul revolutiei petrolului de sist: Statele Unite au devenit cel mai mare exportator net de carburanti. Trump vrea sa ajute si mai mult sectorul pentru a ajunge la o "dominatie energetica" globala

Anul trecut, Statele Unite au devenit cel mai mare exportator net de combustibili, un efect al cresterii spectaculoase a productiei interne ce are loc continuu din 2010 - cand a inceput revolutia petrolului de sist - si pana acum, noteaza Reuters.Rolul traditional al SUA pe pietele globale era de importator si consumator de top, dar aceasta paradigma s-a schimbat fundamental.Exporturile nete sunt pe cale sa atinga un nou record in 2017, ceea ce inseamna ca pietele de carburanti din strainatate sunt tot mai importante pentru perspectivele de crestere si pentru marjele de profit ale rafinariilor americane.Producatorii de petrol de sist au furnizat rafinariilor petrol ieftin si din abundenta, acestea avand astfel materia prima necesara pentru a produce combustibil competitiv la nivel international.Statele Unite au stabilit un record in 2016, cand au trimis catre pietele externe o cantitate neta de 2,5 milioane de barili pe zi (BPD) de produse petroliere.Acest nivel este unul extraordinar, daca tinem cont ca, in urma cu doar 10 ani, SUA avea importuri nete de 2,3 milioane bpd.Expansiunea exporturilor a marit marjele de rafinare ale celor mai mari rafinarii din SUA - inclusiv Marathon Petroleum si Valero - si au compensat lipsa unei cresteri solide a cererii de carburanti din SUA.Acum, administratia Donald Trump vrea sa relaxeze reglementarile din sectorul productiei de petrol si gaze pentru a folosi si mai mult exporturile in crestere ale SUA in scop politic - o politica pe care presedintele american o numeste “dominatie energetica”.Totul, in conditiile in care productia de petrol de SUA a complicat deja efortul Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol de a diminua supraabundenta ce a injumatatit cotatiile titeiului din 2014 si pana acum.Statele Unite raman un importator masiv de petrol - adesea este pe primul loc in topul mondial - dar rafinariile americane acum re-exporta mare parte din acel titei ca benzina, motorina si combustibil pentru avioane.SUA au astfel un rol tot mai mare in acoperirea cererii pentru combustibili din tari precum Mexic si Brazilia, unde “setea” pentru carburantii din Statele Unite se va accentua din cauza intreruperilor din rafinarii si a costurilor mari de productie.Exporturile de produse rafinate ajung si in Asia, iar exporturile catre Europa au urcat in iunie pana la niveluri care nu au mai fost atinse de aproape doi ani.In mod traditional, traderii din sectorul petrolului, rafinariile si investitorii au considerat cererea de carburanti a SUA drept un indicator cheie pentru prezicerea furnizarilor de petrol si a cotatiilor acestuia.Acum ei se uitat tot mai mult la cererea externa pentru combustibili produsi in Statele Unite pentru a se orienta pe piata.La nivel global vom avea o cerere mai mare pentru toate produsele noastre, asa ca atentia noastra se indreapta dincolo de granitele SUA”, a spus directorul executiv al rafinariei texane Valero, Joe Gorder.In schimb, el prezice “un usor declin” al cererii pentru benzina din SUA in urmatorul deceniu.Cererea pentru benzina din SUA a atins o cota record in 2016, in conditiile in care preturile mici de la pompa au incurajat consumul, dar a stagnat anul acesta. Se apreciaza ca eficienta tot mai mare a motoarelor va limita in viitor cresterea cererii din Statele Unite.