Furnizorii de energie acuza producatorii de manipularea pretului, in timp ce ANRE spune ca tarifele sunt corecte

"Pozitia ANRE este ca preturile din acest moment reflecta conditiile din piata. Adica ne confruntam cu o situatie de hidraulicitate foarte redusa care s-a mai intamplat de cateva ori in decursul timpului, iar rezultatele au fost aceleasi, adica o scadere a ofertei de vanzare in general, in piata, care s-a reflectat in special in PZU cu o crestere a preturilor. Deci cresterea preturilor este un lucru normal in aceste conditii. Aceasta reactie a pietei este considerata un lucru pozitiv. Daca piata nu ar reactiona in acest conditii, atunci am avea o problema", a declarat Natalia Vlad, director general al Directiei Piata de Energie din cadrul ANRE, prezenta la o dezbatere pe aceasta tema.Ea a aratat ca ANRE a analizat daca preturile au fost influentate si de alti parametri."Avem o structura de monitorizare foarte bine pusa la punct. Rezultatele au fost ca nu s-a sesizat in aceasta perioada, pe analizele comune cu OPCOM, comportamente care sa denatureze pretul pe PZU, comportamente care sa ne conduca la suspiciunea de manipulare", a continuat reprezentanta ANRE. Ea a mai spus ca PZU este o piata neconcentrata, unde exista peste 300 de participanti, deci este putin probabil ca un jucator sa poata influenta aceasta platforma.Pe de alta parte, reprezentantii furnizorilor prezenti la dezbatere au sustinut ca preturile mari de acum de pe piata sunt rezultatul unor carente in reglementari. Reprezentanta ANRE si traderii prezenti in sala au purtat aprinse discutii in contradictoriu pe aceasta tema, ajungand pana la a nu se putea pune de acord asupra unor principii de functionare a pietei.Traderii au sustinut ca nu este normal ca un producator sa cumpere si sa vanda aceeasi cantitate de energie in acelasi interval orar, intrucat acest lucru ar avea repercusiuni majore asupra pretului. Reprezentanta ANRE a combatut aceasta idee, precizand ca un producator are dreptul sa-si optimizeze operatiunile si sa se comporte ca un trader, daca acest lucru ii poate majora castigul, adica sa cumpere cand pretul este mic si sa vanda cand pretul este mare.Traderii au mai aratat ca o alta reglementare afecteaza pretul, respectiv dreptul consumatorului de a rezilia contractul cu furnizorul la fiecare 21 de zile, ceea ce creeaza dezechilibre puternice in portofoliile de energie ale traderilor. Raspunsul reprezentantei ANRE a fost ca furnizorii trebuie sa explice consumatorilor ca pretul din contractul lor nu trebuie corelat cu cel din PZU, care a devenit fluctuant.Un furnizor a tinut sa sublinieze ca toate aceste preturi se vor reflecta in final tot in factura consumatorilor, dupa ce preturile mari care au fost iarna trecuta pe OPCOM s-au regasit in final tot in factura consumatorilor casnici, care platesc mai mult cu 8% in medie de la 1 iulie.Prezent la dezbatere, Victor Ionescu, directorul general al OPCOM, a precizat ca, desi pretul pe PZU este circa 250 de lei pe MWh in medie, exista intervale orare in timpul noptii cand energia costa un leu. Traderii au interpretat aceasta informatie in avantajul propriilor argumente, considerand-o drept "o dovada de specula totala". La randul sau, Ionescu a catalogat ca fiind "nastrusnice" propunerile unor participanti la piata de plafonare a preturilor.Reprezentantii producatorilor de energie au vazut problema cu totul diferit."Cauza acestor preturi este modul de organizare a producatorilor, in functie de resursele folosite. Sunt unii care produc ieftin din surse hidro, care castiga foarte mult din servicii de sistem si au profit urias, adica Hidroelectrica. Alti producatori, pe carbune, au costuri mult mai mari", a declarat Ionel Ilie, director in cadrul Complexului Energetic Oltenia."Daca credeti ca este cineva care poata sa influenteze piata, in afara de Hidroelectrica, va inselati. Pentru ca Hidroelectrica este organizata unic pe plan mondial, nu exista nicio alta societate organizata asa", a raspuns Ilie. In sala nu s-a aflat niciun reprezentant al producatorului hidro."Daca vom continua sa punem restrictii pe piata de echilibrare producatorilor si daca vom continua sa cautam vinovati, vom ajunge din nou la situatia din ianuarie", a continuat reprezentantul CE Oltenia.La randul sau, Martin Moise, vicepresedinte al Patronatului Producatorilor de Energie Regenerabila, a pus preturile de acum pe seama faptului ca producatorii de energie verde sunt obligati sa cumpere electricitate pentru a-si echilibra productia fluctuanta."Este vorba de reglementari. Producatorii de energie verde, in loc sa scada pretul, ei de fapt pun presiune pe pret, pentru ca reglementarile ii obliga sa cumpere energie pentru a se echilibra cand nu bate vantul sau cand nu este soare", a spus Moise."Toata discutia de astazi a facut bine, va anunt ca pretul pentru maine a scazut cu 18%", a anuntat la final directorul OPCOM.