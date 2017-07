Ministerul Energiei, in conflict cu Fondul Proprietatea: Ne alarmeaza atitudinea distructiva a reprezentantilor Fondului in consiliile de administratie sau de supraveghere

Blocarea activitatii CS prin conditionarea prezentei la sedinte si a votului actionarului minoritar de schimbarea ordinii de zi si votarea anumitor puncte conform solicitarilor sale.

Referitor la reactia de ieri, 26 iulie 2017, a Fondului Proprietatea (FP) cu privire la proiectul de contract de mandat al membrilor CS al Hidroelectrica propus de Ministerul Energiei, aceasta se inscrie in politica utilizata tot mai frecvent in ultima perioada de FP pentru decredibilizarea actiunilor ME prin publicarea unor concluzii si "ingrijorari" fara fundament legal si real, sustine, in schimb, Ministerul Energiei, ca raspuns la acuzatiile Fondului Proprietatea.."Dincolo de aceste episoade prin care se incearca inocularea in randul opiniei publice a unei perceptii eronate fata de autoritatea in domeniul energiei, ne alarmeaza atitudinea distructiva a reprezentantilor FP in Consiliile de Administratie (CA) sau Consiliile de Supraveghere (CS) ale societatilor la care FP detine participatii minoritare alaturi de statul roman. Aceasta situatie este de natura sa ingreuneze sau chiar sa blocheze activitatea companiilor, cum se intampla in mod special si repetat la Hidroelectrica", mai precizeaza Ministerul Energiei.Acesta a dat exemple o serie de actiuni ale reprezentantului FP la Hidroelectrica, care ar fi pus compania de mai multe ori in situatii dificile:"Cat priveste cel mai recent impuls de presiune publica privind propunerea ME de contracte de mandat, precizam ca acesta este complet neintemeiat si denota, in cel mai bun caz, o necunoastere a legislatiei in vigoare de catre reprezentantul FP. Toate clauzele legate de neconcurenta si conflict de interese se regasesc in forma de contract propusa de Ministerul Energiei. In plus, acestea se completeaza cu legislatia din Romania care reglementeaza absolut toate aspectele la care face referire FP. Clauzele care sunt mentionate ca fiind eliminate sunt strict cele care tin de conducerea societatii si nu de supravegherea acesteia, stiut fiind faptul ca ratiunea CS este de a supraveghea si controla Directoratul. In acest sens, redam prevederile art. 1539 din Legea Societatilor Comerciale: Consiliului de Supraveghere nu ii pot fi delegate atributii de conducere a societatii. Aceste atributii ii revin exclusiv Directoratului (art.1531 )", mai spune Ministerul Energiei.Acesta considera ca Fondul Proprietatea face deliberat sau nu o confuzie intre Consiliul de Supreveghere si Consiliul de Administratie. Aceasta confuzie apare inclusiv in referirile FP la "decizia de afaceri" care, in cazul sistemului de administrare dualist, este preponderent apanajul Directoratului, mai arata Ministerul Energiei."Referitor la "ingrijorarea" FP cu privire la conflictul de interese, si acesta este definit in propunerea de contract de mandat a ME la art. 2 lit. c), fiind reglementat atat de legislatia civila, cat si de cea penala. Cu privire la afirmatiile tendentioase ale FP potrivit carora clauzele referitoare la conflictul de interese si obligatiile de neconcurenta sunt eliminate pentru a favoriza anumiti membri ai CS propusi de actionarul majoritar, precizam ca acestea sunt reglementate in contract. Ministerul Energiei isi doreste o colaborare cat mai buna cu actionarul minoritar al Hidroelectrica, in interesul producatorului de energie electrica, dar isi exprima temerea ca actiunile reprezentantului FP pot duce la alte blocaje ale activitatii Hidroelectrica si ca, in cele din urma, pot pune in pericol inclusiv procesul de listare pe piata de capital a acestei companii si viitoarea dezvoltare a Hidroelectrica", se mai arata in comunicatul Ministerului Energiei.. Potrivit acestuia, contractele de mandat propuse cresc in mod evident riscul unor potentiale practici corupte si abuzive, din cauza faptului ca elimina sau reduc substantial cateva dintre obligatiile-cheie ale membrilor Consiliului, care erau prevazute in contractul anterior.Fondul Proprietatea sustine ca potrivit noului contract propus, membrii Consiliului nu mai sunt raspunzatori pentru respectarea obligatiilor de neconcurenta, conflict de interese, abtinerea de a solicita diverse servicii sau pastrarea confidentialitatii informatiilor obtinute in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica. In opinia Fondului, acest lucru sporeste foarte mult riscul de coruptie in cea mai buna companie de energie a Romaniei, lucru ce i-ar putea afecta performantele prezente si viitoare.