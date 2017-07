Francezii de la Engie anunta ca ar putea sa suspende finantarea pentru Nord Stream 2, daca proiectul american de lege privind sanctiunile impotriva Rusiei intra in vigoare

"Daca sanctiunile (americane) sunt efectiv aplicabile proiectului (Nord Stream 2), atunci am putea (...) sa nu continuam finantarea acestui proiect astfel incat sa nu fim vizati de sanctiuni", a declarat Pierre Chareyre, responsabil cu activitatea de gaz natural lichefiat la Engie, intr-o conferinta telefonica.Acesta a precizat ca "nu suntem inca in aceasta situatie", adaugand ca "legea privind sanctiunile nu este retroactiva, deci doar viitoare transferuri de fonduri sunt riscante" daca legea este promulgata.Proiectul Nord Stream 2 de constructie a unui gazoduct intre Rusia si Germania pe sub marea Baltica este dezvoltat de gigantul rus Gazprom si de cinci grupuri europene: Engie, germanii Uniper (ex-EON) si Wintershall (BASF), austriecii OMV si anglo-saxonii Shell.Cele cinci grupuri s-au angajat sa finanteze fiecare cate 10% din costul proiectului, evaluat la 9,5 miliarde de euro.Acest proiect, care divizeaza europenii, vizeaza dublarea, inainte de finele lui 2019, a capacitatilor fratelui sau mai mare Nord Stream 1 si sa permita gazului rusesc sa ajunga direct in Germania, pe sub marea Baltica si ocolind Ucraina.Sustinut de Berlin, Nord Stream 2 este insa criticat de mai multe tari din estul Europei, in frunte cu Polonia, intr-un context de tensiuni geopolitice intre UE si Moscova, dupa conflictul ucrainean din 2014.Noua lege americana ofera presedintelui american Donald Trump posibilitatea de a sanctiona companiile care lucreaza la gazoductele provenite din Rusia, limitand spre exemplu accesul la bancile americane sau excluzandu-le de la lucrarile publice americane. Camera Reprezentantilor si Senatul SUA au adoptat - cu cvasi-majoritate - o propunere legislativa care sanctioneaza Rusia, Iranul si Coreea de Nord si care include o forma inedita de represalii, care permite sanctionarea companiilor europene care lucreaza pentru construirea gazoductelor ce vin din Rusia.Donald Trump ar putea sa faca uz de dreptul de veto. Dar este suficienta o majoritate de doua treimi in Congres pentru a putea anula veto-ul prezidential si de obicei presedintele prefera sa evite o astfel de umilinta.Pana in prezent, linia rosie fixata de Washington si de Bruxelles a fost ca sanctiunile nu vor afecta aprovizionarea cu gaze a Europei.