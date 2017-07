Proiectul BRUA mai primeste o lovitura: Licitatia pentru construirea conductei de gaze pe teritoriul Romaniei a fost suspendata in urma unei contestatii stranii

"Respinge, ca nefondata, exceptia inadmisibilitatii contestatiei SC Best Achizitii SRL nr. 161/24.07.2017. Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulata de catre SC Best Achizitii SRL, in contradictoriu cu entitatea contractanta Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, si dispune suspendarea procedurii de atribuire pana la solutionarea cauzei. Impotriva prezentei incheieri se poate formula plangere, in termen de cinci zile de la comunicare", se arata in decizia CNSC.



Opinie separata: Solicitarea de suspendare nu cuprinde nici macar o urma de justificare



Pe data de 21 iulie, vineri, dupa ora 20.30, firma reprezentata de Mihaela Elena Neagu, administrator, a formulat o notificare catre Transgaz in cadrul sectiunii de intrebari din SEAP, care viza clarificari legate de documentatia de atribuire, potrivit motivarii CNSC. Insa, firma nu a mai asteptat sa expire termenul de raspuns si a facut contestatie. Termenul de raspuns pentru notificare era de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii ei, ceea ce insemna ca expira la sfarsitul zilei de 24 iulie 2017. Insa, SC Best Achizitii SRL a formulat contestatie in dimineata zilei de 24 iulie, cerand suspendarea procedurii de licitatie.Doua zile mai tarziu, CNSC a decis suspendarea procedurii de atribuire. Aceasta in conditiile in care arata in motivare ca SRL-ul a notificat Transgaz vineri seara, iar contestatia a fost a fost transmisa luni la ora 10.37," ceea ce a determinat Transgaz sa nu mai raspunda notificarii, fiind de prisos". Tot CNSC considera ca Transgaz "nu a dispus si nici nu s-a aratat dispusa a raspunde afirmativ doleantelor contestatarei". "Asadar, indiferent de devansarea termenului de formulare a contestatiei, vatamarea pe care o reclama constestoarea opereaza in continuare si poate fi atacata pe calea contestatiei, motiv pentru care se va respinde exceptia inadmisibilitatii ei", mai arata CNSC in motivare.In aceste conditii, potrivit motivarii, Transgaz considera ca cererea de suspendare nu este intemeiata si nici motivata. Aceasta in conditiile in care masura suspendarii procedurii de achizitie poate fi dispusa numai daca exista un caz bine justificat si trebuie prevenita o paguba iminenta, ireparabila sau dificil de reparat. In plus, Transgaz a mai transmis CNSC ca orice intarziere in derularea procedurii de atribuire se poate rasfrange direct asupra interesului public, raportat la importanta proiectului BRUA. "Nu poate fi obstructionata de conduita abuziva a unor persoane care nu justifica ca au fost prejudiciate sau ca au suferit/vor suferi o paguba iminenta".Consiliul considera ca luarea masurii de suspendare a procedurii de atribuire este necesara in conditiile in care scopul derularii unei proceduri este "acela de incheiere a contractului de achizitie publica de care sa beneficieze toate categoriile de interese, inclusiv interesul public. "Or, in conditiile in care, in urma analizei pe fond a dosarului cauzei, Consiliul ar constata ca s-ar fi putut efectua remedieri la documentatia de atribuire (clarificarile aduse acesteia), dar nu ar mai putea fi luate masurile de remediere intrucat au fost deja depuse oferte, este evident ca, prin nesuspendarea procedurii, anularea ei ar fi inevitabila, anulare care ar necesita costuri suplimentare de la bugetul de stat", mai arata CNSC.La decizia CNSC a existat si o opinie separata care arata ca "solicitarea de suspendare adresata de contestatara nu cuprinde nici macar o urma de justificare a sa si nici nu se indica vreo paguba iminenta in patrimoniul contestatarei care ar trebui prevenita". Astfel, cele trei conditii impuse de legiuitor pentru admiterea unei cereri de suspendare (justificare temeinica, necesitatea prevenirii unei pagube si paguba sa fie iminenta) nu sunt indeplinute de cererea contestatoarei.Tot in opinia separata se arata ca nu reiese de nicaieri ca prin continuarea procedurii este incalcat vreun drept al reclamantei sau ca s-ar produce un prejudiciu acesteia. Prin luarea masurii suspendarii achizitiei, entitatea contractanta este aceea prejudiciata, dar si interesul public.Transgaz poate formula plangere impotriva deciziei CNSC in termen de cinci zile de la comunicare.Procedura de licitatie vizeaza atribuirea contractului de lucrari de executie conducta (faza 1) la proiectul "Dezvoltarea sistemului national de transport gaze naturale pe coridorul Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria, Faza 1 (BRUA - Faza 1): conducta de transport gaze naturale Podisor - Recas, km 0 - km 479". Data limita de depunere a ofertelor era 28 iulie.Proiectul BRUA este dezvoltat in contextul diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale a tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a Romaniei prin acces la noi surse, facilitarii accesului pietei din Centrul si Sud-Estul Europei la resursele de gaze naturale din regiunea Caspica. Proiectul va asigura: pe directia Bulgaria - o capacitate de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si, pe directia Ungaria - o capacitate de transport de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II. In prezent Transgaz se afla in plin proces de implementare a fazei I a proiectului, beneficiind si de suportul financiar din partea Uniunii Europene.