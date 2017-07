ANRE a aprobat licitatia privind capacitatea de transport al gazelor pe ruta Romania- Ungaria, in cadrul proiectului BRUA

Reamintim ca in urma cu o saptamana, Ungaria a surprins Comisia Europeana si piata europeana a energiei printr-un anunt al operatorului national de transport de gaze, conforma caruia conducta BRUA, sustinut si finantat de Bruxelles, nu va mai ajunge pana in Austria ci se va opri in Ungaria.Federatia Europeana a Traderilor de Energie (EFET) a solicitat operatorului de gaze FGSZ si autoritatile ungare sa expuna motivele intreruperii proiectului BRUA in forma initiala, se arata intr-un comunicat al EFET. Potrivit reprezentantilor acestora, industria trebuie sa aiba posibilitatea sa analizee daca se poate gasi o solutie care sa permita o reluare a proiectului initial. Reprezentantii EFET se declara surprinsi si isi exprima dezamagirea fata de decizia Ungariei.EFET mai precizeaza ca operatorul ungar FGSZ si cel roman Transgaz revizuiesc in prezent regulile pentru un sezon deschis de rezervare de capacitate, la granita romano-ungara, fara flux invers din Ungaria in Romania. Potrivit EFET, participantii la piata considera ca aceste schimbari pot duce la cresterea riscurilor legat de de angajamentele privind rezervarile de capacitate.Proiectul BRUA este dezvoltat in contextul diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale a tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a Romaniei prin acces la noi surse, facilitarii accesului pietei din Centrul si Sud-Estul Europei la resursele de gaze naturale din regiunea Caspica. Proiectul va asigura: pe directia Bulgaria - o capacitate de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si, pe directia Ungaria - o capacitate de transport de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II. In prezent Transgaz se afla in plin proces de implementare a fazei I a proiectului, beneficiind si de suportul financiar din partea Uniunii Europene.