Comunicat comun Transgaz- FGSZ despre BRUA: In afara punctului virtual de tranzactionare maghiar, pot fi luate in considerare capacitati de transport care pot fi rezervate catre tarile invecinate

Comunicatul Transgaz si FGSZ



Statia de comprimare Csanadpalota etapa II

Extinderea statiei de comprimare Varosfold

Conexiunea la nodul Godollo pe tronsonul conductei Vecses-Szada

Extinderea statiei de comprimare Szada- proiectul MGT

Conducta Recas ¬ Horia 32↑↑ x 63 bar, cu o lungime de aproximativ 50 km

Amplificarea a trei statii de comprimare (SC Podisor, SC Bibesti si SC Jupa) prin montarea unui compresor suplimentar in fiecare statie

Amplificarea statiei de masurare gaze SMG Horia.



Transportatorul roman de gaze Transgaz si cel maghiar FGSZ au transmis un comunicat de presa comun prin care arata ca vor lansa procedura de sezon deschis in ceea ce priveste sectiunea Romania- Ungaria (ROHU) a proiectul, prima etapa asigurand 1,75 miliarde mc pe an capacitate bidirectionala ferma la granita Romania ¬ Ungaria pana la sfarsitul anului 2019. Potrivit comunicatului, procedura va permite Utilizatorilor Retelei sa ia in considerare, in afara de Punctul Virtual de Tranzactionare maghiar, capacitati de export care pot fi rezervate catre tarile invecinate.Reamintim ca in urma cu o saptamana, Ungaria a surprins Comisia Europeana si piata europeana a energiei printr-un anunt al operatorului national de transport de gaze, conforma caruia conducta BRUA, sustinut si finantat de Bruxelles, nu va mai ajunge pana in Austria. Gazele ar urma sa fie redirectionate catre Slovacia, Ucraina, Serbia si Croatia.FGSZ si Transgaz au primit diferite intrebari si au atras interesul mijloacelor de informare media la nivel inalt cu privire la versiunea revizuita ROHU a planului initial ROHUAT. Am dori sa multumim pentru toate comentariile primite de la actorii de pe piata si sa le aducem la cunostinta ca planificam in continuare sa lansam Procedura de Sezon Deschis in ceea ce priveste sectiunea ROHU a proiectul. FGSZ si Transgaz doresc sa sublinieze angajamentul lor de a continua parteneriatul in vederea dezvoltarii capacitatii bidirectionale la granita dintre Romania si Ungaria in doua etape ale proiectului, care vor asigura transportul gazelor in baza obiectivelor coridorului BRUA. Prima etapa va asigura 1,75 miliarde mc pe an capacitate bidirectionala ferma la granita Romania ¬ Ungaria pana la sfarsitul anului 2019. Acest proiect a fost deja aprobat de autoritatile nationale de reglementare din Romania si Ungaria, deciziile finale de investitie aferente au fost deja luate, iar proiectul se afla in stadiul de dezvoltare conform planificarii BRUA. Nu sunt prevazute intarzieri in perioada urmatoare. Cea de-a doua etapa va asigura o capacitate bidirectionala ferma de 4,4 miliarde mc pe an la granita Romaniei cu Ungaria, pana la sfarsitul anului 2022. Lucrarile prevazute in etapa a doua vor include urmatoarele proiecte:Decizia finala de investitie va fi luata in urma interesului pozitiv de pe piata, care va fi exprimat pe parcursul procedurii de Sezon Deschis aferent ROHU. Aceasta va permite Utilizatorilor Retelei sa ia in considerare, in afara de Punctul Virtual de Tranzactionare maghiar, capacitati de export care pot fi rezervate catre tarile invecinate. ANRE si MEKH doresc de asemenea sa sublinieze ca atat procedurile ROHUAT cat si cele aferente ROHU sunt in deplina conformitate cu legislatia nationala si europeana aplicabila, contribuie optim la dezvoltarea pietei gazelor naturale din Europa de Est, deservesc consumatorii proprii industriali si casnici si, cel mai important, sprijina siguranta si diversificarea surselor de aprovizionare".