Firma Best Achizitii SRL, controlata de Mihaela Neagu, renunta la contestatia depusa impotriva Transgaz pe licitatia privind construirea conductei BRUA

Firma are ca principal obiect de activitate "consultanta pentru afaceri si management". Administrator si asociat unic este Mihaela Elena Neagu, care mai controleaza si firma LIBRO EVENTS SRL, ambele societati avand sediul social in satul Caldararu, Comuna Cernica, din judetul Ilfov. Potrivit unor dezvaluiri ale Gazetei Sporturilor, a fost directoare a Clubului Sportiv Olimpia din Bucuresti, in perioada 2009-2013. In acea perioada, au fost facute o serie de afaceri imobiliare controversate pe seama CS Olimpia, principalul beneficiar fiind fiind AMMA General Store, controlata tot de Mihaela Neagu, firma care ulterior a devenit Libro Events. In 2013 a renuntat la functia de director al CS Olimpia dupa ce cazul a intrat in atentia procurorilor si politistilor de la Directia de Investigare a Fraudelor, la sesizarea Ministerului Tineretului si Sporturilor. Un audit al ministerului ar fi aratat ca pagubele erau de milioane de euro.Ulterior, in 2014, firma Libro Events a incheiat un contract controversat cu Metrorex, primind cate 550.000 de lei/luna pentru servicii de curatenie. Dupa semnarea contractului cu Metrorex, Libro Events si-a schimbat domeniul de activitate. Pana atunci, Libro Events avea ca domeniu principal de acticitate domeniul bazelor sportive si catering.Reamintim ca saptamana trecuta, dupa contestatia firmei Best Achizitii SRL, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a decis suspendarea procedurii de licitatie organizata de Transgaz pentru atribuirea contractului de executie a conductei BRUA, faza 1, de 479 km, de la Podisor pana la Recas. Interesant este ca aceasta contestatie a fost transmisa catre CNSC fara a astepta un raspuns la o notificare transmisa Transgaz si fara a fi justificata. Contestatia care a oprit licitatia de peste 1 miliard de lei a fost considerata nejustificata in opinia separata a CNSC. Blocarea licitatiei este inca o lovitura pentru BRUA dupa ce Ungaria a decis sa scoata Austria din proiect."Respinge, ca nefondata, exceptia inadmisibilitatii contestatiei SC Best Achizitii SRL nr. 161/24.07.2017. Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulata de catre SC Best Achizitii SRL, in contradictoriu cu entitatea contractanta Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, si dispune suspendarea procedurii de atribuire pana la solutionarea cauzei. Impotriva prezentei incheieri se poate formula plangere, in termen de cinci zile de la comunicare", se arata in decizia CNSC.Proiectul BRUA este dezvoltat in contextul diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale a tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a Romaniei prin acces la noi surse, facilitarii accesului pietei din Centrul si Sud-Estul Europei la resursele de gaze naturale din regiunea Caspica. Proiectul va asigura: pe directia Bulgaria - o capacitate de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si, pe directia Ungaria - o capacitate de transport de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II. In prezent Transgaz se afla in plin proces de implementare a fazei I a proiectului, beneficiind si de suportul financiar din partea Uniunii Europene.