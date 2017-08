Scumpiri majore ale energiei electrice: Preturile pe bursa energiei au scapat de sub control, iar autoritatile au organizat celula de criza. In ce masura ar putea exista intelegeri intre producatori, pe o piata speculativa

Conflicte pe piata energiei



De altfel, marii castigatori de pe urma speculatiilor pe piata sunt chiar Complexul Energetic Oltenia si Hidroelectrica. Dupa ce a vandut energie foarte scumpa pe PZU, CE Oltenia a ajuns sa inregistreze chiar profit semnificativ de 260 milioane de lei in cinci luni, dupa ce in ultimii ani a fost pe pierderi uriase: 126 milioane de lei in 2016, 900 de milioane de lei in 2015 si 700 de milioane de lei in 2014. Cei care pierd sunt furnizorii, in conditiile in care sunt nevoiti sa cumpere energie mai scumpa. Acestia sunt cei care, de altfel, acuza producatorii de manipularea pretului.Surse de la nivelul autoritatilor nu neaga posibile intelegeri, dar sustin ca nici parghii pentru limitarea preturilor nu au la indemana, pentru ca "piata este libera". Ar putea fi demarata o investigatie de catre Consiliul Concurentei si ANRE, insa aceasta se lasa asteptata. La inceputul lunii iulie, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, spunea ca va deschide o actiune, daca vor exista suficiente indicii. "Este o zona pe care o monitorizam. Daca vom avea suficiente indicii, vom deschide o actiune. Momentan suntem doar in analiza, dar nu suntem surzi la plangerile dumneavoastra si nu ignoram semnalele pe care le primim din piata", a spus Bogdan Chiritoiu. Cert este ca potrivit datelor de pe OPCOM, bursa energiei, in luna mai 2017, pretul mediu ponderat al energiei pe Piata Zilei Urmatoare a fost de 198 lei/MWh, in conditiile in care in aceeasi luna a anului trecut a fost de 122 lei/MWh. In luna iunie, pretul mediu ponderat a fost de 199 lei/MWh, fata de 139 lei/MWh in aceeasi luna a anului trecut.Dar chiar si atunci, preturile au crescut nejustificat de mult.La productie mai mica si cerere crescuta, si preturile explodeaza. Apoi, pentru a nu se produce sincope in furnizarea de energie, acesti producatori merg pe Piata de Echilibrare, gestionata de Transelectrica, unde castigurile pot fi si mai mari. Pretul de oferta pe Piata de echilibrare pentru cresterea de putere este corelat cu pretul de inchidere pe PZU plus maxim 450 lei/MWh. In aceste zile, se poate profita la maxim si de lipsa vantului, care scoate eolienele din joc. Aceste jocuri sunt posibile in conditiile in care 40% din tranzactii au loc pe PZU, ceea ce inseamna foarte mult. Restul tranzactiilor sunt facute prin contracte pe termen lung, la preturi mult mai mici. Problema e ca marii producatori au ajuns sa prefere tranzactiile pe PZU.Dimpotriva, in prima jumatate a anului s-a exportat cu 70-80% mai mult fata de aceeasi perioada a anului. Chiar pe 3 august s-au dus la export peste 800 MW. Si in tarile din jur preturile au ajuns sa creasca pe burse.Autoritatile se gandesc la restrangerea tranzactiilor pe PZU. Adica, sa fie obligate "regenerabilele" sa nu mai cumpere de pe PZU. Atunci ar ramane cantitati mai mari pe partea de oferta. Sau sa produca CEO mai mult, insa nimic nu ar putea impiedica si cresterea exporturilor, totodata, ceea ce nu ar rezolva problema din tara.Catalin Stancu, directorul general al Electrica, una dintre companiile afectate, spunea recent ca ar fi nevoie de masuri de echilibrare a pietei, precum plafonarea pe termen scurt a preturilor de catre ANRE si Consiliul Concurentei. ANRE nici nu ia in calcul asa ceva, deoarece ar fi "contrar relatiilor cu tarile cu care suntem conectati".Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, arata pe pagina sa de Facebook ca este "este important si ca autoritatile sa clarifice daca impartasesc aceasta ingrijorare sau o vad, mai degraba, ca o oportunitate pentru cresterea profiturilor companiilor de stat care se pot transforma apoi in venituri la bugetul de stat". Acesta mai spune ca "E rau si ca lipsesc mecanisme de hedging care sa elimine din riscurile de volatilitate".In primul rand, preturi mai mari la consumatorii mici casnici si non-casnici (IMM-uri). Consumatorii mari negociaza, in special, contracte care sa se bazeze pe energie furnizata pe termen lung, la preturi mai mici. Deja consumatorii casnici platesc de la 1 iulie facturi cu 8% mai mari. Sunt asteptate si alte cresteri de preturi avand in vedere ca furnizorii vor cere ANRE sa le fie recunoscute achizitiile de energie la preturi mai mari.Pretul mare de pe bursa de electricitate a impartit in doua piata de energie. Saptamana trecuta, la o dezbatere pe teme energetice, reprezentantii reglementatorului ANRE si ai operatorului pietei OPCOM au spus ca tarifele sunt corecte, la polul opus fiind furnizorii de energie, care au dat vina pe reglementari si au cerut interventia autoritatilor. De asemenea, mai multi dintre cei prezenti la dezbatere au acuzat producatorii de manipularea pretului, prin prisma faptului ca producatorii de energie sunt cei care profita de situatia actuala. Discutiile in contradictoriu au avut loc in conditiile in care pretul energiei pe piata spot era de 276 de lei/MWh, nu 570 lei/MWh cat este acum.Natalia Vlad, director general al Directiei Piata de Energie din cadrul ANRE, spunea atunci ca preturile din acest moment reflecta conditiile din piata. "Adica ne confruntam cu o situatie de hidraulicitate foarte redusa care s-a mai intamplat de cateva ori in decursul timpului, iar rezultatele au fost aceleasi, adica o scadere a ofertei de vanzare in general, in piata, care s-a reflectat in special in PZU cu o crestere a preturilor. Deci cresterea preturilor este un lucru normal in aceste conditii. Aceasta reactie a pietei este considerata un lucru pozitiv. Daca piata nu ar reactiona in acest conditii, atunci am avea o problema", spunea Natalia Vlad, citata de Agerpres. Tot ea spunea ca pe analizele comune cu OPCOM, nu au fost sesizate comportamente care sa denatureze pretul pe PZU, comportamente care sa ne conduca la suspiciunea de manipulare. In schimb, traderii au sustinut ca nu este normal ca un producator sa cumpere si sa vanda aceeasi cantitate de energie in acelasi interval orar, intrucat acest lucru ar avea repercusiuni majore asupra pretului. Reprezentanta ANRE a combatut aceasta idee, precizand ca un producator are dreptul sa-si optimizeze operatiunile si sa se comporte ca un trader, daca acest lucru ii poate majora castigul, adica sa cumpere cand pretul este mic si sa vanda cand pretul este mare.Furnizorii au mai aratat ca o alta reglementare afecteaza pretul, respectiv dreptul consumatorului de a rezilia contractul cu furnizorul la fiecare 21 de zile, ceea ce creeaza dezechilibre puternice in portofoliile de energie ale traderilor. Raspunsul reprezentantei ANRE a fost ca furnizorii trebuie sa explice consumatorilor ca pretul din contractul lor nu trebuie corelat cu cel din PZU, care a devenit fluctuant.Prezent la dezbatere, Ionel Ilie, director in cadrul Complexului Energetic Oltenia, s-a aparat dand vina pe Hidroelectrica. "Cauza acestor preturi este modul de organizare a producatorilor, in functie de resursele folosite. Sunt unii care produc ieftin din surse hidro, care castiga foarte mult din servicii de sistem si au profit urias, adica Hidroelectrica. Alti producatori, pe carbune, au costuri mult mai mari. Daca credeti ca este cineva care poata sa influenteze piata, in afara de Hidroelectrica, va inselati. Pentru ca Hidroelectrica este organizata unic pe plan mondial, nu exista nicio alta societate organizata asa", a declarat Ionel Ilie, director in cadrul Complexului Energetic Oltenia.