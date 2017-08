Ministerul Energiei admite ca ar putea sa existe posibile intelegeri neconcurentiale intre producatorii de energie pe preturile mari, solicitand o analiza Consiliului Concurentei

Cresterea consumului de electricitate pe fondul codurilor de canicula. In prezent, necesarul de consum este de 7.500 - 8.000 MW., cu peste 1.000 de MW mai mult decat in perioada similara a anului trecut.

Preturi similare in Regiune. Romania functioneaza pe o piata europeana, avand bursa de energie cuplata cu alte piete. In acest context, preturile energiei pe bursa sunt influentate de cele de pe pietele cu care Romania este cuplata.

Asigurarea consumului intern cu producatori mai scumpi. Pe fundalul productiei mai scazute din hidrocentrale si a cresterii consumului, Romania si-a asigurat necesarul de electricitate cu o contributie consistenta in sistem a producatorilor pe carbune si gaze, ale caror costuri de productie sunt mai ridicate.

Aport infim in sistem al energiei eoliene. Cu cateva exceptii, in cursul lunii iulie energia electrica produsa de centralele eoliene din Romania a fost nesemnificativa. Precizam ca, in urma cu o saptamana, cand productia de energie eoliana era semnificativ mai mare, pretul energiei pe bursa a scazut drastic Contractele de achizitie de energie ale distribuitorilor au expirat. In acest context, distribuitorii si-au asigurat necesarul de energie de pe OPCOM, contribuind la cresterea cererii.

Termocentrala operata de o companie privata, la jumatate din capacitatea de functionare.

Lipsa investitiilor in modernizari, retehnologizari si a punerii in functiune de noi capacitati de producere a energiei electrice. Mai este si exemplul reactoarelor centralei nucleareletrice de la Cernavoda care s-au oprit neprogramat de mai multe ori in perioada de vara, fapt ce a obligat la gasirea de solutii alternative pentru asigurarea consumului.



HotNews.ro a aratat ca multe surse din piata spun ca sunt suspectate intelegeri intre marii producatori, CE Oltenia si Hidroelectrica, care ar jongla cu productia, sub privirea ingaduitoare a autoritatilor."Ca urmare a situatiei pe care Romania o inregistreaza pe bursa de energie electrica, unde preturile au atins un nivel ridicat fata de aceeasi perioada a anului trecut, Ministerul Energiei a dispus o serie de masuri. Astfel, in acest context, ministrul Energiei Toma Petcu a avut o serie de intalniri si discutii cu conducerea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Ca urmare a acestora, ANRE s-a angajat sa realizeze o analiza a situatiei si sa propuna eventuale metode de interventie in piata. Precizam ca, potrivit legii, Ministerul Energiei, poate raspunde intr-un asemenea context doar daca autoritatile responsabile de monitorizarea pietei fac sesizari si propuneri in acest sens. In plus, Ministerul Energiei a transmis catre Consiliul Concurentei semnalele primite din piata privind posibile intelegeri neconcurentiale intre producatori de energie din Romania, pentru a fi analizate de catre autoritatea compententa", se arata in comunicatul Ministerului Energiei.Potrivit acestuia, Ministerul Energiei va incepe o analiza privind cauzele productiei scazute din hidrocentrale, aportul energiei hidro in asigurarea consumului Romaniei fiind in aceasta perioada mai mic decat in mod obisnuit. Analiza isi propune sa verifice daca productia Hidroelectrica este afectata de debitele reduse ale raurilor interioare sau este cauzata de o exploatare defectuoasa a hidroagregatelor.In comunicat se mai arata ca Ministerul Energiei a cerut in mod constant in toata aceasta perioada informari privind evolutia pietei de energie electrica de la autoritatile care au responsabilitati de monitorizare si supraveghere a acesteia.Insa, dincolo de consumurile mari de energie inregistrate in aceasta perioada, Romania este in continuare exportator net de energie, se mai arata in comunicat. "Nivelul exporturilor din primul semestru au fost cu circa 70% mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut.Totodata, precizam ca Romania are capacitatea sa-si asigure fara probleme consumul intern din productie proprie.Nu in ultimul rand, reamintim ca tara noastra si-a asumat liberalizarea totala a pretului energiei, acesta fiind primul an in care piata este complet liberalizata", mai precizeaza ministerul energiei.