Primaria Capitalei va trebui sa vina cu garantii imobiliare sau mobiliare de 120% pentru a putea prelua ELCEN in rate/ Valoarea nominala a ELCEN este de 716 milioane lei

in situatia platii integrale a pretului, transferul se face la data creditarii contului Ministerului Energiei cu suma reprezentand contravaloarea pretului actiunilor vandute;

in situatia platii in rate a pretului, transferul se face la data creditarii contului Ministerului Energiei cu suma reprezentand contravaloarea avansului din pret.

Pretul de oferta al pachetului de actiuni va fi stabilit in baza unui raport de evaluare de catre un evaluator independent, atestat conform legii, ale carui servicii vor fi achizitionate de Ministerul Energiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Plata pretului actiunilor se poate face integral intr-un termen de 30 de zile de la data semnarii contractului sau in rate, pe o perioada de maxim 3 ani cu plata unui avans de minim 30% din pretul actiunilor. Ratele pot fi trimestriale sau semestriale, in conditiile stabilite de parti prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni.Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza, dupa cum urmeaza:In situatia platii in rate a pretului actiunilor, pentru garantarea diferentei de pret, unitatea administrativ teritoriala are obligatia sa constituie garantii imobiliare sau mobiliare care sa reprezinte cel putin 120% din valoarea respectiva. Ministerul Energiei poate accepta ca, pentru garantarea diferentei de pret, unitatea administrativ teritoriala sa constituie ipoteca mobiliara asupra actiunilor care fac obiectul contractului.Valoarea garantiilor imobiliare sau mobiliare, care se depun pentru garantarea diferentei de pret, se reevalueaza, anual, iar in situatia in care se constata de catre Ministerul Energiei reducerea valorii acestora sub 120%, unitatea administrativ-teritoriala are obligatia reintregirii acesteia, in termen de 30 de zile de la data constatarii, sub sanctiunea rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare a actiunilor.Proiectul de OUG nu vizeaza doar ELCEN, ci orice societate producatoare de energie termica aflata in proprietatea statului roman. "Avem mai multe situatii in tara unde se poate produce acest lucru. Intrucat discutiile sunt mai avansate la nivelul Primariei Capitalei, este posibil ca in acest an ELCEN sa fie primul model de transfer cu titlu oneros, dar exista aceasta posibilitate si in alte resedinte de judet, cum ar fi Constanta, Galati, Drobeta-Turnu Severin, adica zone foarte importante pentru noi", a declarat ministrul energiei, Toma Petcu, vineri, la inceputul sedintei de Guvern.