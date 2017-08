Ministrul energiei critica ANRE in privinta cresterilor uriase ale pretului la energie: Nu am primit nici pana astazi un raport. O cauza importanta este amanarea licitatiilor pentru furnizorii de ultima instanta

"De aproximativ o lună de zile este în atenţia noastră evoluţia pe PZU, pe piaţa pentru a doua zi a preţului energiei. Am solicitat încă de atunci domnului preşedinte ANRE Havrileţ să-şi facă o analiză şi să constituie comisiile dumnealor interne pentru a face această analiză. Cu toate că am primit promisiuni că vom primi astăzi, până în şedinţa de Guvern, un raport, nu l-am primit de la dumnealor şi vreau să semnalez acest lucru. Am încercat să identificăm cu informaţiile care le-am avut noi la dispoziţie, dar, de asemenea, am avut în această perioadă colaborarea Consiliului Concurenţei şi am avut mai multe întâlniri cu domnul Chiriţoiu (n.red. seful Consilui Concurentei). M-am văzut, de asemenea, şi cu domnul Victor Ionescu, directorul OPCOM, piaţă pe care se fac aceste tranzacţii", a spus ministrul dupa ce premierul Mihai Tudose i-a cerut sa explice cine sunt vinovati de cresterile de preturi."Cred că una dintre cauze, foarte importantă, este aceea că în luna iunie când ar fi trebuit să se realizeze licitaţiile pentru furnizorii de ultimă instanţă şi aici facem referiri la toţi marii furnizori din piaţă aceasta a fost amânată pentru luna august şi practic toţi acei furnizori, pe acele contracte bilaterale pe care nu le-au încheiat în luna iunie, acum vin pe piaţa zilnică şi fac achiziţii de cantităţi mari de energie creând o presiune pe această piaţă", a continuat Toma Petcu.Acesta a mai spus ca seful ANRE a promis ca licitatiile vor incepe pe 10 august, urmand sa fie finalizate pana la sfarsitul lunii. "Aşteptăm acest lucru, dar, de asemenea, aştept din partea ANRE soluţii concrete, pentru că sunt principala instituţie cu atribuţii de reglementare şi control", a mai spus Toma Petcu.Ministerul Energiei a solicitat Consiliului Concurentei sa analizeze semnalele primite din piata privind posibile intelegeri neconcurentiale intre producatori de energie din Romania pe preturile mari, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de catre instutie. Potrivit acestuia, in urma unei discutii cu ministrul energiei Toma Petcu, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) s-a angajat sa realizeze o analiza a situatiei si sa propuna eventuale metode de interventie in piata. Reamintim ca preturile la energia electrica de pe piata spot s-au dublat in ultimele zile, ajungand la un nivel apropiat celui din iarna, cand erau oricum nejustificat de mari.