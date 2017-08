Transgaz a format un consortiu cu francezii de la GRTgas si a transmis o scrisoare de intentie pentru achizitionarea a 66% din actiunile DESFA, transportatorul de gaze din Grecia

Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited

Snam S.p.A./ Enagás Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse Gasunie

Transgaz S.A. / GRTgaz S.A.

Regasificadora del Noroeste S.A.

Integrated Utility Services Inc. (INTUS)

Powerglobe LLC

Reprezentantii Fondului elen pentru dezvoltarea activelor vor analiza scrisorile de intentie depuse si vor inainta Consiliului de Administratie recomandarile privind candidatii care se vor califica pentru urmatoarea faza a licitatiei.Cotidianul elen Kathimerini arata atunci ca oficialii Transgaz au vizitat sediul companiei Hellenic Petroleum, unul dintre coproprietarii DESFA, si de asemenea au avut discutii si cu ministrul elen al Energiei, Giorgos Stathakis. "Reprezentantii companiei romanesti au informat partea elena ca intentioneaza sa plateasca o suma similara cu cea propusa de SOCAR (400 milioane de euro), pe care o considera rezonabila si fezabila. Ei au adaugat ca au deja discutii cu mai multe banci europene care sunt gata sa finanteze aceasta investitie romaneasca in Grecia", preciza in decembrie publicatia mentionata.Potrivit publicatiei elene, Transgaz joaca un rol vital in dezvoltarea infrastructurii de inteconectare in tarile din Europa Centrala si de Sud-Est si de asemenea sprijina implementarea asa-numitului "coridor vertical" care ar urma sa lege sistemele de transport din Romania, Ungaria, Austria, Bulgaria si Grecia pentru a permite transportul gazelor naturale din regiunea Caspica spre Europa Centrala. Proiectul se bucura de sprijinul Uniunii Europene si SUA.In acest scop au fost invitati operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Grecia (DESFA), Bulgaria (Bulgartransgaz), Ungaria (FGSZ) si ai ICGB- compania responsabila de dezvoltarea interconectarii Grecia- Bulgaria. Semnarea memorandumului de intelegere defineste intentia comuna a operatorilor de transport al gazelor naturale din Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia pentru o cooperare viitoare in ceea ce priveste transportul gazelor naturale din Grecia inspre piata UE.Licitatia a demarat dupa esecul negocierilor cu grupul SOCAR din Azerbaidjan. In 2013, SOCAR a castigat o licitatie internationala pentru preluare a 66% din actiunile DESFA pentru 400 milioane de euro.