ANRE: Licitatia pentru achizitia de energie de catre furnizorii de ultima instanta va avea loc in a doua parte a lunii septembrie, dupa ce a fost suspendata un trimestru

ANRE se apara si sustine licitatia a fost suspendata un trimestru din cauza deficitulu de energie, "lasand posibilitatea FUI de a-si optimiza pretul de achizitie a energiei electrice furnizate la tarife CPC in trim. III 2017 prin tranzactionarea cantitatilor respective pe toate pietele centralizate administrate de OPCOM, incepand cu luna iunie 2017, in vederea reducerii presiunii asupra tarifelor platite de clientii finali"."Dorim, de asemenea, sa precizam ca necesarul de energie al clientilor beneficiari ai serviciului universal reprezinta aproximativ 12% din consumul mediu total de energie la nivelul tarii in acest sezon, iar transferul achizitiei din PCSU in celelalte piete, chiar in conditiile achizitiei preponderent din PZU, nu avea cum sa determine o dublare sau chiar o triplare a pretului din aceasta piata. Totodata, ANRE considera ca cresterea preturilor de pe PZU in special, dar si pe celelalte piete, reflecta o functionare corecta a mecanismelor de piata concurentiala care asigura o corelare corecta a cererii cu oferta, in conditiile meteorologice actuale, caracterizate de seceta severa si lipsa vantului. De altfel, cresterea preturilor la energia electrica este evidenta pe toate pietele din Europa in general si in regiunea noastra in special, pe fondul cresterii consumului datorat temperaturilor extreme precum si diminuarii aportului resurselor ieftine cum sunt energia hidro si eoliana", se mai arata in comunicatul ANRE.Acesta mai sustine ca "toate actiunile au fost intreprinse cu respectarea cadrului legislativ si ale reglementarilor in vigoare"."Cred ca una dintre cauze, foarte importanta, este aceea ca in luna iunie cand ar fi trebuit sa se realizeze licitatiile pentru furnizorii de ultima instanta si aici facem referiri la toti marii furnizori din piata aceasta a fost amanata pentru luna august si practic toti acei furnizori, pe acele contracte bilaterale pe care nu le-au incheiat in luna iunie, acum vin pe piata zilnica si fac achizitii de cantitati mari de energie creand o presiune pe aceasta piata", a declarat saptamana trecuta Toma Petcu, explicand cresterile masive ale pretului la energie pe bursa.Acesta a mai spus ca seful ANRE a promis ca licitatiile vor incepe pe 10 august, urmand sa fie finalizate pana la sfarsitul lunii. "Asteptam acest lucru, dar, de asemenea, astept din partea ANRE solutii concrete, pentru ca sunt principala institutie cu atributii de reglementare si control", a mai spus Toma Petcu.Comitetul de reglementare al ANRE a suspendat pe 8 iunie 2017 pana pe 10 august organizarea sesiunilor de licitatii simultane cu pret descrescator pe piata centralizata pentru serviciul universal. ANRE motiva decizia prin faptul ca era un volum limitat al ofertelor pentru sesiunea de licitatie. Astfel, ANRE a trimis furnizorii de ultima instanta (Electrica, ENEL, CEZ, E.ON) sa achizitioneze energie electrica in conditii de piata, de pe toate pietele centralizate administrate de catre OPCOM, inclusiv de pe PZU unde preturile pot fi mai mari. Insa, in acea mare parte, tranzactiile s-au concentrat pe PZU, producatorii preferand aceasta piata care este speculativa si mai putin transparenta. Culmea este ca ANRE arata atunci intr-un comunicat de presa ca "masurile adoptate vor contribui la reducerea impactului preturilor energiei pe piata asupra tarifelor platite de clientii finali beneficiari de serviciu universal". S-a dovedit ca efectele asupra tarifelor sunt negative. Pe 4 august, preturile pe Piata Zilei Urmatoare au ajuns la nivelul de 470 lei/MWh, mai mult decat dublu fata de cat este in mod obisnuit.