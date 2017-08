Reactia ExxonMobil la modificarea - surpriza a proiectului de gazoduct BRUA de catre Ungaria: Continuam evaluarea forajului in Marea Neagra pentru a determina viabilitatea comerciala

Reamintim ca gazoductul BRUA era esential pentru viitoarele exploatari de gaze din Marea Neagra, unde ExxonMobil, OMV si alti actori au gasit rezerve uriase de gaze. ExxonMobil isi doreste accesul pe piata vest-europeana, acces care ar fi fost garantat daca BRUA (proiect sustinut de UE) ar fi respectat proiectul initial si ar fi ajuns pana in Austria.Prezenta Exxon in Marea Neagra e importanta pentru Romania nu doar din punct de vedere economic, ci si strategic, reprezentand una una dintre cele mai mari investitii americane in tara."Nu avem comentarii sau informatii suplimentare in acest moment", arata ExxonMobil Exploration and Production Romania in comunciatul citat.