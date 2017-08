Toma Petcu raspunde atacurilor lui Victor Ponta: Poate ne explica de ce nu a avut nicio reactie publica, asa cum relaxat o face acum, la pierderile uriase pe care CEO le-a inregistrat doi ani la rand

Aceasta este un raspuns la atacul de marti al fostului premier, lansat pe Facebook. "Ieri 7 August Romania a importat energie de aproape 1000 MW ( cea mai mare parte din Ungaria - tara care nu are nici carbune, nici gaz sau centrala nucleara)! In tot anul 2016 am avertizat Guvernul Tehnocrat sa Sistemul Energetic este in pericol - dar nu aveai cu cine sa vorbesti / dar le-am spus oamenilor ca daca voteaza PSD - Alde o sa se indrepte lucrurile - din pacate e mai rau ca inainte! Actualul Ministru al Energiei este si mai incompetent, mai mincinos, mai arogant si distructiv decat "Tehnocratii" ( desi credeam ca asa ceva e imposibil)! Numai tepe - la Cernavoda numai vorbe cu Grupurile 3 si 4, la CEO toti fostii pedelisti sunt inapoi la "jefuiala" la Hidroelectrica nu se mai face nimic ca nu s-a decis Liviu Dragnea cui i-o mai promite contra poze si strangeri de mana! Asa am ajuns la preturi triple si import de energie !!! Si va fi si mai rau!", a scris Victor Ponta marti, pe Facebook."Observ ca Victor Ponta, fost Premier, fost sef de partid, fost Secretar General al Guvernului etc, are un apetit special in ultimul timp in a comenta sectorul energetic din Romania.Ma gandesc ca aceasta aplecare la opinii, din pozitia actuala de observator, vine cumva sa compenseze lipsa totala de energie a lui Victor Ponta pentru acest sector din perioada in care a fost Premierul Romaniei. Din acea pozitie, nu doar ca ar fi putut sa analizeze tot ceea ce tine de sectorul energetic romanesc, dar l-ar fi putut si sprjini cu solutii concrete.Nu a fost sa fie asa, cel putin nu in sensul bun al deciziilor! Memoria mandatului fostului Premier este marcata de hotararea de amana tranzactionarea unei volum de certificate verzi pana in 2017, si prin aceasta, de a pune in pericol intregul sector de producere a energiilor regenerabile.Aceasta masura alaturi de altele din pachetul lui Ponta pentru energie ne-au dus in fata Comisiei Europene cu multiple plangeri ale celor care au dezvoltat sectorul energiilor regenerabile din Romania si au crezut in promisiunea initiala a Guvernului.A fost nevoie ca la inceputul mandatului meu sa intervenim pentru a repara aceasta situatie. Am promovat in 30 martie 2017 o schema de ajutor pentru sectorul energiilor regenerabile care a consolidat si corectat piata regenerabilelor din Romania, producand efecte pozitive imediate atat pentru consumatori, cat si pentru producatori, precum:- EFECT CONSUMATORI: Inghetarea pana in 2032 a impactului maxim al energiilor regenerabilele in facturile platite de romani la valoarea de 48 lei/MWh.- EFECT PRODUCATORI: Evitarea falimentului mai multor producatori din sectorul energiilor regenerabile afectati de modificarile aduse Legii in mandatul lui Victor Ponta si a proceselor demarate de acestia.- EFECT PRIVIND ANGAJAMENTELE EUROPENE: Consolidarea si mentinerea tintei nationale de 24% energie regenerabila in consumul final brut de electricitate ¬ tinta atinsa deja de Romania inaintea anului de referinta 2020.- EFECT PENTRU PRODUCATORI: Pregatirea momentului 1 aprilie 2017 privind reinserarea in piata a certificatelor verzi amanate de la tranzactionare prin deciziile luate in 2014.Cu toate astea, Victor Ponta se declara ingrijorat cand vorbeste despre starea sistemului national. Poate ca aceasta neliniste ii vine si din faptul ca a ignorant solicitarile disperate ale Compexului Energetic Oltenia condus de protejatul sau Ciurel, de a acorda sumele care ar fi sprijinit Complexul in extinderea fronturilor de lucru. In toate aceste solicitari CEO atragea atentia ca fronturile active nu pot asigura necesarul de lignit pentru functionarea la capacitate maxima a centralelor.Am bugetat noi aceste sume, dar lipsa de reactia a lui Victor Ponta din 2015 a intarziat enorm de mult acest proces. Revenind la conducerea CEO din acea perioada, poate ne explica domnul Ponta de ce nu a avut nicio reactie publica, asa cum relaxat o face acum, la pierderile uriase pe care CEO le-a inregistrat doi ani la rand: cumulat, acestea au avut o valoare de 1,6 miliarde de lei. La jumatatea acestui an, CEO a raportat un profit de aproape 300 milioane de lei.Victor Ponta vorbeste si despre reactoarele nucleare 3 si 4 de la Cernavoda, proiect pe care noi incercam sa il resuscitam. Chiar astazi am avut o intalnire cu Excelenta Sa Ambasadorul Chinei, care s-a incheiat cu o concluzie buna pentru parti: Romania si China vor sa finalizeze negocierile pentru reactoarele 3 si 4 pana la finele acestui an. Victor Ponta nu a reusit sa faca acest pas nici macar in trei ani de mandat"In final, vreau sa-i aduc aminte lui Victor Ponta ca raportarile legate de importul si exportul de electricitate se fac o data la sase luni, nu zilnic, cum vad ca intelege dumnealui.In primul semestru din 2017, exporturile de energie ale Romaniei au crescut cu 70% fata de perioada similara din 2016. Nu stiu daca Victor Ponta era la curent cu asta! Probabil ca nu. Dar stiu ca, daca in timpul in care Victor Ponta a fost premier s-ar fi pus in functiune macar o noua capacitate de generare a energiei, productia interna a Romaniei ar fi fost mai mare decat in prezent.