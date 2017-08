Ministerul Energiei: Negocierile pentru centrala de la Rovinari au fost reluate

"Discutiile cu partenerii chinezi intrasera intr-un ritm care parea sa nu avanseze in spiritul in care partile au convenit. Echipele de negociere au avut ultima intalnire in urma cu aproape un an, pentru ca, in tot acest timp, singurele discutii sa fie purtate doar prin corespondenta. Am cerut atat CEO, cat si Comisiei care functioneaza la nivelul ministerului, sa analizam principalele puncte in care partile nu au cazut inca de acord si sa organizam aceasta intalnire la Bucuresti prin care sa stabilim un calendar accelerat de negocieri. Imi doresc ca negocierile in cazul termocentralei de la Rovinari sa ajunga intr-un punct comun pana la finalul acestui an, pentru ca investitiile Chinei in Romania sa poata incepe", spune Toma Petcu, ministrul Energiei.Ministerul Energiei a solicitat companiei chineze o intalnire inca de la inceputul acestui an, dar, in cauza unor schimbari de management la China Huadian Engineering, acest lucru nu a fost posibil mai deveme.Proiectul vizeaza construirea unui grup energetic nou de 600 MW la SE Rovinari din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Compania chineza a fost selectata in urma unei licitatii internationale derulata in luna mai 2012 sa deruleze in parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia aceasta investitie.Ministrul Petcu a avut o intalnire si cu Excelenta Sa Ambasadorul Chinei Xu Feihong, in cadrul careia a discutat despre proiectele strategice din domeniul energiei in care Romania si China sunt partenere. Discutia a fost una pragmatica si in detaliu iar concluzia una foarte buna pentru ambele state: atat statul roman, cat si statul chinez, isi doresc ca negocierile in cazul constructiei Reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda sa se finalizeze pana la sfarsitul anului. Din discutie a reiesit inclusiv o abordare comuna privind accelerarea negocierilor si in cazul termocentralei de la Rovinari dar si interesul Chinei pentru reluarea discutiilor privind centrala Tarnita.