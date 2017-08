Tudose vrea ca Parlamentul sa ancheteze arbitrul pietei energiei

"Tocmai am decis: o facem! Poate il intreaba cineva si domnia sa neavand obligatia sa informeze Guvernul, nu putem sa-l deranjam, e vara, e cald", a adaugat premierul.Declaratiile au fost facute dupa ce Toma Petcu a afirmat ca ANRE nu a oferit explicatii pentru decizia de a anula licitatiile pe piața centralizată pentru serviciul universal, pentru achizitia de energie de catre furnizorii de ultima instanta. "Ce am vazut si noi din comunicatul lor, pentru ca direct nu au comunicat niciodata Ministerului Energiei. Nici nu au sarcina sa o faca, dar nu au justificat niciodata semnele de intrebare pe care noi le-am ridicat', a spus Toma Petcu.Autoritatea Nationale de Reglementare in Domenul Energiei (ANRE) este o institutie aflata sub control parlamentar. In aceste conditii, ANRE este obligat sa prezinte rapoarte Parlamentului.Licitatia a fost suspendata un trimestru, in urma unei decizii a ANRE din 8 iunie. Petcu a spus ca s-a intalnit cu reprezentantii furnizorilor (asociatia ACUE), acestia exprimandu-si indignarea ca nu au reusit sa cumpere energie de pe piața centralizată pentru serviciul universal (PCSU). Furnizorii au fost nevoiti sa cumpere energie de pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), care este o piata speculativa. ANRE a motivat printr-un comunicat ca licitatia a fost anulata din cauza cantitatilor prea mici oferite pe PCSU. Furnizorii de ultima instanta sunt ENEL, CEZ, E.ON, Electrica.Potrivit informatiilor HotNews.ro, marii producatori au jucat speculativ din cantitatile de energie. Au redus productia, invocand motive care nu stau in picioare, si s-au dus sa oferteze pe PZU, piata speculativa si mai putin transparenta, in loc sa foloseasca alte piete centralizate pentru incheierea de contracte pe termen lung. Furnizorii au fost obligati sa cumpere de pe PZU la preturi care au crescut de la o zi la alta, ajungand pe 4 august la un record absolut pentru orice vara: 470 lei/MWh, de trei ori mai mult decat in alti ani, in aceeasi perioada.CE Oltenia tine grupuri inchise, chiar daca le-ar putea deschide, invocand lipsa carbunelui sau alte motive. Hidroelectrica invoca deficit de apa pe Dunare, desi debitul nu este mai scazut decat in alti ani, in aceeasi perioada. La productie mai mica si cerere crescuta, si preturile explodeaza. Apoi, pentru a nu se produce sincope in furnizarea de energie, acesti producatori merg pe Piata de Echilibrare, gestionata de Transelectrica, unde castigurile pot fi si mai mari. Pretul de oferta pe Piata de echilibrare pentru cresterea de putere este corelat cu pretul de inchidere pe PZU plus maxim 450 lei/MWh. In aceste zile, se poate profita la maxim si de lipsa vantului, care scoate eolienele din joc. Aceste jocuri sunt posibile in conditiile in care 40% din tranzactii au loc pe PZU, ceea ce inseamna foarte mult. Restul tranzactiilor sunt facute prin contracte pe termen lung, la preturi mult mai mici.Interesant este ca toate acestea nu impiedica exporturile in tarile din jur. Dimpotriva, in prima jumatate a anului s-a exportat cu 70-80% mai mult fata de aceeasi perioada a anului.Si in tarile din jur preturile au ajuns sa creasca pe burse. Astfel, si Ungaria a ajuns sa tranzactioneze la aceleasi preturi ca Romania. Practic, cele doua tari merg in tandem.