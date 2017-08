OMV Petrom vrea sa vanda zacaminte detinute in Romania

OMV Petrom anunta oficial "initierea vanzarii altor zacaminte" in comunicatul oficial de presa de astazi privitor la rezultatele financiare. La capitolul de optimizare a portofoliului in zona Upstream (explorare si productie), compania anunta aceste posibile vanzari.Reamintim ca OMV Petrom a vandut in acest an catre compania Mazarine 19 zacaminte.Petrom anunta ca productia medie zilnica va inregistra pe parcursul acestui an o scadere de circa 3% fata de anul anterior. In privinta investitiilor in productie si dezvoltare, Petrom estimeaza forarea a aproximativ 70 de sonde noi in 2017. La capitolul explorare, compania a planificat inceperea forajelor pentru zece sonde noi.