Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom, despre declaratiile politicienilor ca nu se vor scumpi carburantii dupa majorarea accizelor: Nu comentam declaratii politice, nu vom comenta asupra comportamentului nostru concurential

Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom, nu doreste sa comenteze declaratiile unor politicieni ca majorarea accizelor la combustibili nu va duce la cresterea pretului benzinei si motorinei. "Noi nu comentam declaratii politice. Avand in vedere ca este o piata concurential, nu o sa comentam asupra comportamentului nostru concurential", a spus Mariana Gheorghe.Reamintim ca Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara la Romania TV, ca majorarea accizelor la combustibili nu va duce la cresterea pretului benzinei si motorinei. Tudose a spus ca ar putea fi modificata Legea redeventelor adaugand ca nu este vorba de un santaj la adresa companiilor din sectorul energiei, potrivit news.ro.Mihai Tudose a spus ca au loc discutii cu reprezentantii companiilor care vand benzina si motorina astfel incat consumatorii sa nu fie afectati si a precizat ca introducerea accizei era necesara pentru lucrarile majore de infrastructura.''Nu-i va influenta negativ (pe romani - n. red.). Pot sa-i asigur. Plus ca avem discutii si daca ne intelegem, asta e, o facem. (...) Suntem pe primul loc la decese pe sosele si nu fiindca avem masini proaste sau sunt romanii soferi prosti, ci din cauza infrastructurii rutiere. Apare calul noaptea, caruta, groapa, soseaua foarte ingusta care face brusc la stanga, nu avem autostrazi. Avem tot ce ne trebuie pentru a mentine Romania cu stabilitate din punct de vedere al serviciilor sociale, dar nu stiu cat mai putem sa asteptam pana cand terminam cu acest gen de infrastructura. Si atunci trebuie sa alimentam bugetul mai repede'', a mai spus premierul.Mihai Tudose a precizat ca in 2016 acciza a fost scoasa si nu a scazut pretul la benzina si motorina, iar ''companiile au demonstrat ca nu prea au avut nici profit''."Ia sa vedem, daca o punem la loc (acciza - n.r.) cresc? Eu cred ca nu vor creste. Totusi perioada aia de romantism cand faceau ce voiau pe aici s-a cam inchis'', a afirmat seful Guvernului.La randul sau, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a afirmat marti ca Ministerul de Finante a discutat cu companiile de profil pentru ca majorarea accizelor la carburanti sa fie absorbita in pret.Tariceanu a spus ca este vorba de o "mica majorare a accizei, ce va avea un mic impact la consumator” pentru ca va fi absorbita in pretul motorinei si benzinei, a spus presedintele Senatului.“"Aceasta majorare nu se va resimti decat intr-o foarte mica masura, nesemnificativa, in pretul la pompa", a insistat Tariceanu, adaugand ca MFP a discutat cu companiile de profil in acest sens.El a spus ca accizele au fost reduse si supracciza a fost eliminata, "iar ceea ce asteptam, o reducere a pretului carburantilor la pompa nu s-a intamplat".Guvernul va majora accizele pentru benzina si motorina, justificand scumpirea carburantilor prin faptrul ca incasarile din aceste accize au scazut cu 768 mil. lei in primul semestru al acestui an si ca taxele reprezinta doar 50-52% din pretul lor.Majorarea se traduce printr-o scumpire de minimum 50 de bani pe litru la pompa la benzina si motorina.