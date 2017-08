Ministerul Energiei a transmis catre SEAP documentatia pentru selectarea unei firme care sa recruteze manageri la Hidroelectrica si Nuclearelectrica

Ministerul Energiei a transmis, in vederea publicarii in SEAP, intreaga documentatie pentru selectarea unei firme specializate de recrutare a sase membri in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica si a sase membri in Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei.Ministerul Energiei a solicitat convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a celor doua companii, care urmeaza sa decida momentul declasarii procedurii, conform legii.Precizam ca selectarea si numirea noilor membri in CS si CA urmeaza sa aiba loc intr-un termen de 150 de zile de la declansarea procedurii, decisa de Adunarea Generala a Actionarilor.