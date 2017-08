INS: In primul semestru s-a inregistrat o usoara crestere a productiei de energie electrica, in timp ce consumul a scazut

"In semestrul I 2017, resursele de energie primara au crescut cu 2,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 1,2%, fata de semestrul I 2016. Principalele resurse de energie primara in semestrul I 2017, au totalizat 16309,2 mii tone echivalent petrol1 (tep), in crestere cu 324,9 mii tep fata de semestrul I 2016. Productia interna a insumat 10522,9 mii tep, in crestere cu 361,4 mii tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a fost de 5786,3 mii tep", se arata in comunicatul INS."In semestrul I 2017, resursele de energie electrica au fost de 34153,0 milioane kWh, in scadere cu 409,0 milioane kWh, fata de semestrul I 2016. Productia din termocentrale a fost de 13945,4 milioane kWh in crestere cu 1888,3 milioane kWh (+15,7%). Productia din hidrocentrale a fost de 8193,4 milioane kWh in scadere cu 2571,4 milioane kWh (-23,9%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5519,6 milioane kWh in crestere cu 288,4 milioane kWh (+5,5%)", se mai precizeaza in comunicat."Productia din centralele electrice eoliene in semestrul I 2017, a fost de 3815,2 milioane kWh, in crestere cu 495,2 milioane kWh, iar energia solara produsa in instalatii fotovoltaice a fost de 980,5 milioane kWh, in crestere cu 21,0 milioane kWh fata de semestrul I 2016. Consumul final de energie electrica in semestrul I 2017, a fost de 27220,9 milioane kWh, cu 1,5% mai mic fata de semestrul I 2016; iluminatul public a inregistrat o scadere cu 7,3%, iar consumul populatiei a scazut cu 2,2%. Exportul de energie electrica a fost de 3746,4 milioane kWh in scadere cu 44,6 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 3185,7 milioane kWh in crestere cu 38,3 milioane kWh", se mai arata in comunicat.