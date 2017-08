Situatie incredibila la Transgaz: Intr-o jumatate de an, a realizat doar 3% din programul de investitii

In aceste conditii, profitul brut in primele sase luni a fost de 478,4 milioane lei, cu 90% mai mare fata de program, iar profitul net de 400,5 milioane lei, cu 87% mai mare decat cel programat.



Transgaz invoca aceleasi motive ca in fiecare an pentru nivelul foarte scazut al investitiilor. "Cauzele indeplinirii programului investitional in proportie de doar 3,05% constau in principal, in probleme de natura juridica privind accesul in teren, autorizatii neobtinute in timp util, schimbarea de catre ANRMAP a procedurilor de validare a licitatiilor, s.a", se arata in raport.Nici realizarile pe programul de Reparatii, reabilitare si mentenanta nu stau mult mai bine. La sfarsitul primului semestru, programul de 77,8 milioane de lei a fost indeplinit doar in proportie de 10%.Potrivit raportului, "in ceea ce priveste conductele de transport gaze naturale, din cei 13.307 km aflati in exploatare, cca 73% au o durata de functionare efectiva mai mare de 20 de ani, apropiata de durata lor normala de functionare. Diagnosticarile efectuate pana in anul 2017 cu PIG-ul inteligent pentru cca. 2.495 km (3.590 km tinand seama de inspectii multiple) pun in evidenta niveluri destul de ridicate ale defectelor materialului tubular, cauzate in principal de durata mare de functionare a conductelor coroborat cu starea tehnica a izolatiei active, realizata pentru aproximativ 79,5% din conducte dintr-un sistem pe baza de bitum, actualmente imbatranita si deteriorata, ceea ce duce si la cresterea consumului de energie electrica inregistrat la cele 1.043 statii de protectie catodica a conductelor"."In primul semestru al anului 2017 nu au fost efectuate inspectii PIG inteligent. Au fost efectuate curatiri de conducte pe 604 km. Aproximativ 95,7% din conductele si racordurile aflate in exploatare sunt protejate catodic. In semestrul I 2017 s-au realizat masuratori intensive pentru 68,38 km conducte", se mai precizeaza in raport.Potrivit acestuia, dispecerizarea gazelor in SNT se realizeaza prin manevre efectuate in nodurile de interconectare al principalelor conducte. Majoritatea nodurilor sunt dotate in special cu robinete de manevra cu actionare manuala si echipamente pentru urmarirea parametrilor, cele mai multe fiind depasite din punct de vedere al performantelor si al sigurantei in exploatare. Din nodurile tehnologice existente circa 20% sunt noi sau reabilitate. Pe parcursul implementarii sistemului SCADA, nodurile tehnologice vor continua procesul de modernizare."Predarea gazelor catre distribuitori si consumatori finali se face prin 1.182 de SRM-uri (directii de masurare), 45 de SRM-uri (directii de masurare) fiiind inactive temporar/in conservare. Statiile de Reglare Masurare Gaze sunt cuprinse in programele de modernizare/reabilitare pentru a fi integrate intr-un sistem de comanda si supraveghere automata SCADA. Din cele 1.227 SRM-uri (directii de consum) aflate in exploatare, un numar de 948 sunt avute in vedere pentru implementarea sistemului SCADA", se mai precizeaza in raport.Transgaz sustine ca, desi infrastructura este destul de invechita, starea tehnica a SNT se mentine la un nivel corespunzator ca urmare a faptului ca exploatarea se desfasoara pe baza unui sistem de mentenanta preponderent preventiv planificat si corectiv si pe baza unor programe de modernizare. Aceste programe au ca fundament Normele Tehnice privind mentenanta SNT, ele desfasurandu-se pe o perioada mai lunga de timp ca urmare a valorilor mari a acestora.