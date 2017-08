ANRE si Consiliul Concurentei vor constitui un grup de lucru pentru a analiza analizeaza comportamentul actorilor de pe piata energiei

Reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si cei ai Consiliului Concurentei vor analiza impreuna comportamentul actorilor de pe piata energiei, potrivit unui comunicat al ANRE.In zilele de 8 si 10 august 2017, la sediul ANRE, au avut loc intalniri intre experti si membri ai conducerii ANRE si Consiliului Concurentei, se arata in comunicat.La intalnirea din 8 august, au participat Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care au decis constituirea unui grup de lucru format din experti din cadrul celor doua institutii, care sa se intalneasca, cu regularitate.Potrivit ANRE, cele doua institutii sunt preocupate, in egala masura, de buna functionare a pietei de energie electrica si de imbunatatirea mecanismelor acesteia, cu respectarea cadrului legislativ de reglementare si de concurenta in vigoare.Avand in vedere evolutiile inregistrate in piata, expertii grupului de lucru ANRE - Consiliul Concurentei vor face schimb de informatii si date cu privire la comportamentul participantilor la piata, iar atunci cand apare o situatie ce necesita interventia celor doua institutii, sa se consulte, in privinta demersurilor ce urmeaza a fi intreprinse.Reamintim ca in ultima perioada, pretul energiei pe Piata Zilei Urmatoare (PZU) a crescut foarte mult, ajungand pe 4 august chiar si la 570 lei/MWh, triplu fata de aceeasi perioada a anului trecut.