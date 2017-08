Director E.ON: Evolutia pretului la energie din Romania nu am vazut-o si in alte piete. Autoritatile trebuie sa monitorizeze situatia

"Suntem constienti de cresterea preturilor de pe Piata pentru Ziua Urmatoare si de pe Piata de echilibrare pentru electricitate si cred ca reflecta niste evolutii specifice ale pietei, unde vedem niste companii de trading care au intrat in insolventa, circumstante specifice privind vremea, o capacitate scazuta pe hidro, (...) iar aceasta combinatie duce la aceste preturi. Noi trebuie sa introducem aceste cresteri de preturi in calculele noastre pentru consumatorii finali. Cred ca reglementatorii si alte autoritati competente, precum Consiliul Concurentei, ar trebui sa monitorizeze piata foarte indeaproape si sa se gandeasca la mecanisme adecvate si specifice pentru a preveni astfel de evolutii. Cand comparam alte piete din Europa de Est, evolutia pe care am vazut-o in primele doua trimestre in Romania a fost exceptionala. O extraordinara evolutie pe care nu am vazut-o comparativ cu alte piete, in ultimul timp", afirma Marc Spieker.El a adaugat ca nu poate estima cum va fluctua pretul in urmatoarele luni, dar momentan observa ca acestea cresc foarte mult in Romania: "Nu putem estima cum va fi pretul in urmatoarele luni. Comparativ cu trecutul, daca ne uitam la anii trecuti, volatilitatea, schimbarile zilnice, saptamanale ale preturilor acestea au crescut foarte mult in Romania. Nu pot sa spun spun unde vor fi preturile. Echipa de management din Romania a observat ca piata fluctueaza mult mai mult. Odata cu volatilitatea, preturile fluctuante in anumite etape devin probleme pentru ca volatilitatea mare inseamna mult risc si mult risc intr-o piata fluctuanta face ca, in particular pentru industrie si clientii comerciali, foarte dificil de calculat marjele si conducerea business-urilor. Asadar, nu putem previziona unde vor fi preturile, dar putem doar sa observam ca dezvoltarea pietei este ceva la care reglementatorii si autoritatile competente trebuie sa se uite aproape. Noi, E.ON, ca si companie de vanzari, putem doar sa luam acele preturi si sa ne facem propriile calcule, dar odata ce acestea ajung la consumatorul final, atunci va fi o provocare pentru economia Romaniei."