Exclusiv Comisia Europeana nu este de acord cu tranzactionarea a 70% din gaze doar pe bursa OPCOM, amenintand Romania cu procedura de infringement, insa pe de alta parte propune o solutie: Obligatia transferurilor de titluri de gaze exclusiv printr-un punct virtual de tranzactionare

Comisarul european spune ca o solutie similara este aplicata inca din 2011 in Olanda, tara care la fel ca Romania, este si un producator-cheie de gaze, modelul transferului de titluri devenind unul de referinta in UE.Canete considera in acest punct virtual pot fi facute transferuri de titluri pentru gazele destinate consumului intern sau gazele tranzactionate pe teritoriul Romaniei, chiar daca ajung sa fie consumate pe piete in afara tarii. "Consider ca aceasta solutie alternativa va lua in considerare pe deplin interesele Romaniei ca producator-cheie al Uniunii Europene in domeniul gazelor de a comercializa gazele dincolo de granitele sale, si de a valorifica intregul potential de piata si de sursa de aprovizionare cu gaze naturale in regiune".Legat de acest punct virtual de tranzactionare, deputatii au introdus in textul OUG 64/2016 o definitie, insa nu este clar cum ar urma sa functioneze. Potrivit definitiei stabilite de deputati prin amendament, Punct Virtual de Tranzactionare este un "punct abstract, unic la nivel national, in care gazele naturale pot fi comercializate de participantii de pe piata gazelor naturale, dupa intrarea acestora in SNT si inainte de iesirea acestora din SNT". PVT permite efectuarea transferurilor bilaterale privind proprietatea gazelor naturale in mod independent de localizarea acestora in SNT. Astfel, toate cantitatile de gaze naturale care intra in SNT pe baza rezervarii prealabile a capacitatii la punctele de intrare in SNT se considera ca sunt vehiculate conceptual spre PVT si toate cantitatile de gaze naturale care sunt preluate din SNT pe baza rezervarii prealabile a capacitatii la punctele de iesire din SNT se considera ca sunt vehiculate conceptual din PVT.Operatorul de transport si de sistem al gazelor naturale, in calitate de operatorul al PVT, adica Transgaz, va oferi in punctul virtual de tranzactionare, participantilor de pe piata gazelor naturale, serviciul de transfer de titlu in scopul inregistrarii tranzactiilor efectuate pentru cantitatile de gaze naturale prezente in SNT".Comisarul european considera ca sunt mai multe avantaje prin concentrarea transferurilor de titluri catre punctul virtual de tranzactionare. In primul rand s-ar crea mai multa transparenta. Apoi s-ar crea baza pentru o piata lichida si functionala. De asemenea, ar putea permite tranzactii transfrontaliere complexe. Un alt avantaj in opinia lui Canete este ca o astfel de masura ar da un impuls Romaniei de a pune in aplicare pe piata interna reglementarile europene.Canete mai spune ca se ofera sa sprijine autoritatile romane in elaborarea modificarilor necesare la proiectul de lege care aproba OUG 64/2016, in cazul in care acestea vor lua in considerare solutia privind punctul virtual de tranzactionare. Astfel, comisarul european cere ferm Parlamentului Romaniei sa-si reconsidere pozitia fata de amendamentele propuse. In cazul in care amendamentele vor fi adoptate definitiv, Comisia va trebui sa ia in considerare procedura de infringement impotriva Romaniei in vederea garantarii libertatilor fundamentale stabilite prin Tratatul privind functionarea UE si principiilor pietei libere, prevazute in cel de-al treilea pachet privind energia.