Guvernul Romaniei a aprobat Programul de iarna 2017-1018 in domeniul energetic: A fost luat in calcul o crestere a consumului de energie electrica de 1,1% fata de iarna trecuta

Pornind de la aceleasi date, se estimeaza pentru perioada de iarna o productie de 23,5 TWh de energie electrica si 7,5 milioane de Gigacalorii energie termica.Practic, prin Programul aprobat miercuri, a fost stabilit nivelul stocurilor de combustibili in vederea producerii de energie pe care producatorii trebuie sa il asigure pana la data de 15 noiembrie anul curent, dar si necesarul de volum de apa din lacurile de acumulare.Stocurile necesare de lignit in centrale vor fi de 1,3 milioane tone, din care 1 milion la Complexul Energetic Oltenia. De asemenea, stocul de lignit in cariere va fi de 500 mii tone. Stocul de huila va fi de 332 mii tone, de pacura de 25,9 mii tone. Stocul de gaze inmagazinate in depozitele subterane va fi de 2,2 miliarde metri cubi. Volumul de apa in lacuri va fi de 1,65 miliarde metri cubi.La estimarea nivelului stocurilor de combustibili, respectiv la elaborarea Programului au stat prognozele realizate de Comisia Nationala de Prognoza si Dispecerul Energetic National, precum si cele ale Administratiei Nationale de Meteorologie si ale Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor.De asemenea, avand in vedere cantitatea de energie electrica de 23.514 GWh prognozata de producatori a fi realizata in intervalul de referinta, precum si de consumul de energie electrica estimat de Dispeceratul Energetic National la 22.294 GWh, rezulta disponibil un sold de export-import de 1.220 GWh. Estimarile lunare ale acestui sold pentru perioada decembrie- martie pornesc de la 280 MW si ajung pana la 915 MW putere medie.Conform documentului aprobat miercuri, se va constitui Comandamentul de iarna cu membri din partea Ministerului Energiei, Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerului Apelor si Padurilor, operatorilor din sectorul energie si gaze, precum si din partea Ministerului Transportirilor si a CFR Marfa in calitate de invitati.