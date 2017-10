Cum explica seful ANRE cresterile mari de preturi ale energiei pe bursa: Capacitatile de productie care ar trebui sa fie functionale in orice moment, in realitate nu sunt functionale

Niculae Havrilet considera ca aceasta problema este intalnita in cazul capacitatilor de productie care nu depind de surse regenerabile. In aceasta situatie sunt centralele pe carbune, cele pe gaze. De-a lungul anului au existat probleme cu unul dintre cele doua reactoare de la Cernavoda. In plus, centrala pe gaz de la Brazi apartinand OMV Petrom a functionat la 50% din capacitate in ultimul an, invocand probleme tehnice.Seful ANRE sustine ca strategia de dezvoltare a sistemului energetic ar trebui sa propuna cresterea capacitatii de productie din surse care nu sunt regenerabile. "Asteptam investitia de la Iernut (n.red. centrala pe gaze) de 250 MW, care va avea un aport foarte mare pentru siguranta energetica", a precizat Havrilet.Acesta a explicat ca in cazul in care scade productia din surse regenerabile, "suntem dependenti de carbune, care este scump". Seful ANRE a precizat ca anul acesta au existat cereri foarte crescute in iarna si in vara, in timp ce productia de energie din surse regenerabile era scazuta.In ianuarie 2017 a fost o solicitare crescuta de energie electrica pe piata, pe fondul unor temperaturi foarte scazute si lipsei de energie hidro in sistem. "Acest lucru a facut ca pretul energiei pe carbune sa urce foarte mult, ajungandu-se la valori foarte mari, de pana la 650 de lei pe MWh, daca facem o comparatie cu pretul mediu pe PZU pana la acel moment, de 150 de lei- 160 de lei. A fost un salt foarte mare, de natura sa puna intrebari ce anume se intampla", a a spus Havrilet.De asemenea, in iulie, pe fondul unor temperaturi foarte ridicate, seceta si lipsa vantului, a fost cerere crescuta. Havrilet sustine ca in urma unei analize a Consiliului Concurentei, nu au fost gasite "elemente de perturbare artificiala a preturilor in sensul intelegerii dintre producatori". Aceasta in conditiile in care pe PZU (Piata Zilei Urmatoare) a ajuns sa depaseasca 50% din piata, cand in mod obisnuit ar trebui sa nu treaca de 15%. De asemenea, piata de echilibrare, pe care preturile sunt mult mai mari decat pe PZU, a ajuns la circa 12%, cand in mod obisnuit nu ar trebui sa depaseasca 5%.Reamintim ca Parlamentul a aprobat la sfarsitul lunii septembrie infiintarea Comisiei de ancheta pentru a clarifica aspecte ce tin de activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Presedintele comisiei este Iulian Iancu, deputat PSD. Joi au avut loc primele audieri, fiind invitati sa raspunda intrebarilor actuala conducere a ANRE.