Acuzatii de discriminare la Electrica: Doua candidaturi propuse de Ministerul Energiei pentru Consiliul de Administratie au fost acceptate chiar daca a fost depasit termenul de depunere, insa a fost respinsa candidatura depusa de un actionar pe motiv de intarziere

Persoanele propuse de Ministerul Energiei sunt Doina Elena Dascalu, care acum se afla la final de mandat in functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Potrivit surselor HotNews.ro, este de fapt o propunere a ALDE. Celalalt candidat este Constantin Ciprian Iacob, avocat. Vezimai multe amanunte.In conditiile in care au fost acceptate doua candidaturi desi au fost depuse peste termenul limita, iar alta a fost respinsa, a mai aparut o candidatura in cursul zilei de vineri, 13 octombrie. Mai exact, si Gabriel Dumitrascu, actionar al Electrica, si-a depus vineri dimineata, la ora 9.57, candidatura pentru Consiliul de Administratie al Electrica, scrie ziarul Bursa . Dumitrascu a decis si-a depuna candidatura chiar si cu o intarziere, asteptand decizia conducerii Electrica de acceptare sau nu a acesteia.Electrica sustine ca au fost acceptate candidaturile propuse de Ministerul Energiei, principalul actionar al companiei, deoarece au fost depuse in ziua in care era termenul limita, chiar daca s-a depasit ora stabilita prin convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Candidatura actionarului minoritar a fost respinsa pe motiv ca a fost depusa a la o zi dupa termenul prevazut."Convocatorul suplimentat al AGOA, publicat in data de 26 septembrie 2017, prevedea ca actionarii au dreptul de a propune candidati pana la data de 10 octombrie 2017, ora 10:00. Ministerul Energiei, in calitatea sa de actionar al Electrica S.A., si-a exercitat acest drept prin depunerea unei astfel de propuneri, in data de 10 octombrie 2017, propunere inregistrata la ora 10:08. La o zi dupa termenul prevazut, in data de 11 octombrie 2017, la ora 10:50, un alt actionar a depus o propunere de candidatura", sustine Electrica."Consiliul de Administratie al Electrica SA a solicitat opinii legale cu privire la acceptarea sau respingerea acestor candidaturi. In conformitate cu prevederile legale privind companiile listate, termenul limita din Convocator pentru depunerea candidaturilor este prevazut ca o zi calendaristica. In lipsa unei cerinte legale sau statutare care sa prevada obligatia includerii in Convocator a unei ore limita din ziua calendaristica stabilita ca termen pentru transmiterea candidaturilor, consultantii juridici au apreciat ca o intarziere de 8 minute sau chiar depunerea candidaturilor pana la sfarsitul zilei calendaristice este o intarziere rezonabila, care nu afecteaza in niciun fel drepturile actionarilor si este in conformitate cu legislatia in vigoare.Avand in vedere rationamentul rezultat din opiniile legale, Consiliul de Administratie a decis, in sedinta din data de 12 octombrie 2017, acceptarea candidaturilor depuse de actionarul Statul Roman, prin Ministerul Energiei, in ziua calendaristica, si respingerea candidaturii depuse de actionarul minoritar care depasea ziua calendaristica", mai precizeaza Electrica.Electrica a anuntat pe 22 septembrie ca Ministerul Energiei, in calitate de actionar cu o participatie de 48,78%, a cerut alegerea alegerea membrilor Consiliului de Administratie al companiei prin metoda votului cumulativ. Acesta inseamna ca actualii membri ai CA vor trebui supusi votului actionarilor, dar in acelasi timp vor putea sa-si depuna candidaturile si alte persoane. Potrivit informatiilor HotNews.ro, Ministerul Energiei doreste sa impuna la conducerea companiei alte persoane, unele apropiate Coalitiei PSD- ALDE.Adunarea Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) are loc pe 26 octombrie 2017.In acest moment, Consiliul de Administratie al Electrica este format din sapte persoane: Cristian Busu (presedinte), Ioana Dragan, Willem Schoeber, Bogdan Iliescu, Gicu Iorga, Arielle Malard de Rothschild si Pedro Mielgo Alvarez.Electrica a fost listata pe bursa in 2014, insa statul roman a ramas cu cea mai mare participatie (48,78% din actiuni), avand mare putere de decizie chiar daca nu este actionar majoritar.