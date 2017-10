Incepe batalia pentru sefia Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei: Sunt 21 de candidati, dintre care mai multi deputati, angajati ai ANRE, consilieri judeteni si experti

Astfel, si-au depus candidaturile si Niculae Havrilet, actualul presedinte al ANRE, Emil Calota, vicepresedinte ANRE, Gheorghe Barbu, membru in Comitetul de Reglementare si Nagy- Bege Zoltan, membru in Comitetul de Reglementare. Trebuie mentionat ca presedintele si vicepresedintele sunt si membri in Comitetul de Reglementare.Ceilalti candidati sunt: Marius Bota (deputat PSD), Danut Andrusca (deputat PSD), Dumitru Chirita (deputat PSD), Gabriela Moroianu (managerul publicatiei Focus Energetic), Gheorghe Gabriel Gheorghe (presedintele Consiliului de Administratie al Romgaz), Luminita Lupului (director OPCOM), Marian Cernat (director ANRE), Mihai Adrian Albulescu (fost secretar de stat in Ministerul Energiei), Mihai Nicolae Catalin (sef in Electrica Distributie Transilvania), Mihai Remniceanu (director ANRE), Mitricof Crum (inspector ANRE), Corana Murafa (expert in domeniul energiei), Victorel Florin Radoi (director ANRE), Cosmin Badita Radu (director Hidroserv), Mircea Ion Radu, Cornelia Sulger (consilier Consiliul Județean Olt) şi Sorin Adrian Vasilescu (vicepreședinte Consiliul Județean Hunedoara).Comitetul de reglementare este format din sapte membri, insa expira doar mandatele a patru dintre ei, dintre care cel al presedintelui si cel al unuia dintre cei doi vicepresedintei.HotNews.ro a atras atentia in mai multe randuri, in ultima perioada, ca PSD si ALDE incearca sa obtina controlul total asupra arbitrului pietei energiei, in conditiile in care mandatele actualului presedinte si unuia dintre vicepresedinti expira in octombrie. Premierul Mihai Tudose si vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, au lansat in luna august un atac fara precedent la adresa Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), ambii sustinand ca reprezentantii acesteia trebuie sa se supuna unei anchete parlamentare. Atacul a fost continuat intens de presedintele PSD Liviu Dragnea. Acestia au incercat sa impuna ideea ca ANRE este vinovat de preturile uriase ale energiei de pe bursa, chiar daca cele mai multe informatii din piata arata ca scumpirile masive s-ar fi produs in urma unor jocuri incorecte ale marilor producatori.Astfel, Parlamentul a aprobat la sfarsitul lunii septembrie infiintarea Comisiei de ancheta pentru a clarifica aspecte ce tin de activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Presedintele comisiei este Iulian Iancu, deputat PSD. Joi au avut loc primele audieri, fiind invitati sa raspunda intrebarilor actuala conducere a ANRE.De ce ar fi important acest control? Cine detine detine fraiele ANRE poate dirija, efectiv, jocurile de pe piata energiei electrice si a gazelor naturale. In acest moment, potrivit OUG 33/2007, aprobata prin Legea 160/2012, ANRE "este o autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, independenta decizional, organizatoric si functional, avand ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea si monitorizarea aplicarii ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, termice si a gazelor naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor".Pana la legea din 2012, ANRE a fost sub controlul Guvernului. Practic, ANRE se supunea ordinelor primite de la Guvern. Acum, cel putin teoretic, ANRE trebuie sa-si asigure independenta, chiar daca membrii comitetului de reglementare sunt numiti la propunerea partidelor parlamentare, in functie de algoritmul politic. In plus, sefii ANRE nu pot fi schimbati prea usor, iar in lipsa amenintarii cu demiterea, acestia au o putere de decizie mai mare. De asemenea, numirile sunt facute dupa ce in prealabil sunt prezentate in Parlament toate candidaturile, fiind impuse conditii clare catre trebuie sa le indeplineasca cei din conducerea ANRE.