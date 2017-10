Consiliul Concurentei a autorizat preluarea OMV Petrom Wind de catre compania olandeza Transeastern Power

Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Transeastern Power B.V., Olanda preia OMV Petrom Wind Power SRL, Romania, se arata intr-un comunicat de presa. OMV Petrom Wind Power SRL este una din subsidiarele grupului OMV Petrom, activand in domeniul productiei de energie electrica din surse regenerabile. OMV Petrom Wind Power SRL are ca principal obiect de activitate productia de energie electrica.Transeastern Power B.V. este o companie olandeza, avand ca obiect principal activitatile de holding, detinand participatii in diferite alte entitati. Transeastern Power B.V. opereaza in Romania in domeniul producerii de energie din surse regenerabile (microhidrocentrale, energie fotovoltaica si energie eoliana).Transeastern Power B.V. face parte dintr-un grup de societati controlat de catre Transeastern Power Trust, un fond mutual de investitii care opereaza conform legislatiei din Ontario, Canada, fiind listat la bursa de valori din Toronto.Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al compatibilitatii acesteia cu un mediu concurential normal, respectiv al posibilelor efecte anticoncurentiale, in conformitate cu Regulamentul privind concentrarile economice.Analiza Consiliului Concurentei a condus la concluzia ca operatiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata nationala sau pe o parte a acesteia.Decizia Consiliului Concurentei va fi publicata pe site-ul institutiei dupa eliminarea informatiilor confidentiale.