Deputatul PSD Dumitru Chirita, fost electrician si sindicalist, a fost propus pentru functia de presedinte al ANRE/ Vicepresedinte va fi Zoltan Nagy-Bege, din partea UDMR

Dumitru Chirita (54 ani) se afla la al patrulea mandat de deputat, ocupand aceasta functie si in perioadele 2000-2004, 2008-2012 si 2012-2016. Chirita si-a inceput cariera in 1981 ca electrician. Ulterior, a studiat la Facultatea de Drept si Relatii Internationale, in cadrul Universitatii Nicolae Titulescu si a facut un master "Relatii de munca si industriale", in cadrul Facultatii de Drept. Inainte de a ajunge deputat, a fost vicepresedintele Blocului National Sindical. in perioada 1990-2000 a fost presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Electricitate "Univers", iar in perioada 1990-2011 presedintele Sindicatului Liber Independent "Energia". In perioada 2004-2008 a fost vicepresedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.In 2011, Romania Curata scria ca deputatul PSD Dumitru Chirita era actionar al SC Sindserv SA, societate controlata de Federatia Energia Mileniului III, care se ocupa de citirea contoarelor de energie electrica si care beneficia de contracte banoase din partea Electrica SA. "Deputatul PSD este considerat 'creierul' intregii afaceri derulate prin cele doua societati. Era actionar minoritar la Sindserv, presedinte al Sindicatului Liber Independent Energia Bucuresti, care detine actiuni la firma, presedinte executiv al Federatiei Univers, un alt actionar al companiei si fost membru in Consiliul de Administratie al SC Electrica SA", scria Romania Curata. Veziamanunte.La inceputul lui 2015 a parasit PSD pentru a se alatura partidului condus de Mircea Geoana pe atunci, PSRO, insa a revenit dupa doar cateva luni. Mai exact, Biroul Politic al PSD Sector 5 l-au exclus dupa ce a anuntat alaturi de fostul deputat Oana Niculescu Mizil ca fac parte din din comitetul de initiativa al partidului lui Geoana.Zoltan Nagy-Bege, cel care a fost propus pentru functia de vicepresedinte, a avut pana acum mandat de cinci ani ca membru in Comitetul de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Este propus din partea UDMR.Gheorghe Gabriel Gheorghe (46 ani), propus de ALDE, este absolvent al Facultatii de Drept "Lucian Blaga" din Sibiu. A fost candidat din partea ALDE Sibiu la Camera Deputatilor. In prezent este presedintele Consililui de Administratie al Romgaz. A facut pregatire si la Colegiul National de Aparare in 2013. A fost vicepresedinte al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. In perioada octombrie 2013- februarie 2016, a fost membru in Consiliul de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. In perioada ianuarie 2013-aprilie 2013 a fost seful Directiei Antifrauda-Anticoruptie din Ministerul Economiei. Dn octombrie 2012 pana in martie 2013, a fost presedintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica. In perioada iulie 2012- ianuarie 2013 a fost sef al Corpului de Control in Ministerul Economiei, institutia fiind condusa atunci de Daniel Chitoiu (ALDE). Pana atunci a fost comisar la Garda Financiara Sibiu.Cornelia Sulger (43 ani) este consilier in Consiliul Judetean Olt din partea PSD. A fost manager vanzari la CEZ. In perioada 2007-2014 a fost manager clienti corporate la CEZ vanzare. In perioada 1998-2007 a fost inginer in cadrul SC Electrica Oltenia.Toate propunerile vor fi votate miercuri in plenul reunit.