​Fostul ministru al Energiei, Razvan Nicolescu, il acuza pe Iulian Iancu (PSD) ca face jocul rusilor de la Gazprom

"Incepem sa ne umplem de ridicol la Bruxelles pe niste teme care chiar nu sunt importante pentru Romania. Cei de la Bruxelles au inteles foarte bine ca marele castigator al acestor modificari sunt cei de la Gazprom. Acesta este principalul motiv pentru care se opun!", scrie Nicolescu pe contul sau de Facebook.El se refera la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.64/2016 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, proiect ce urmeaza sa fie dezbatut astazi in plenul Camerei Deputatilor. Iulian Iancu a initiat mai multe amendamente la acest proiect de lege, amendamente care ar pune in pericol exploatarile de gaze din Marea Neagra - zacaminte strategice pentru Romania.Comisia Europeana a criticat amendamentele lui Iancu, aratand ca ar putea incalca libertatile fundamentale prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si principiile pietei libere de energie.O scrisoare obtinuta de HotNews.ro, semnata de comisarul european pentru energie si schimbari climatice, Miguel Arias Canete, catre Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, Toma Petcu, ministrul energiei si Iulian Iancu, presedintele Comisiei pentru Industrii, arata ca Romania risca procedura de infringement daca amendamentele vor fi adoptate definitiv de Parlament. Pe de alta parte, Canete este de acord cu argumentul Comisiei pentru Industrii in favoarea unei mai mari transparente asupra preturilor, insa pentru atingerea acestui obiectiv exista si alte solutii precum obligatia transferurilor de titluri de gaze exclusiv printr-un punct virtual de tranzactionare din Romania.Iulian Iancu a mai fost acuzat in trecut ca servestele interesele Rusiei. Astfel, o telegrama a Ambasadei SUA la Bucuresti in 2008 il cita pe Georgian Pop, colegul de partid al lui Iancu, care spunea ca este "controlat de Gazprom".