Razvan Nicolescu, inca un atac la modificarile legislative propuse de deputatul Iulian Iancu: Marele castigator ar fi Gazprom care va continua sa domine regiunea

Nicolescu, fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie, se refera la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.64/2016 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, proiect ce urmeaza sa fie dezbatut astazi in plenul Camerei Deputatilor. Iulian Iancu a initiat mai multe amendamente la acest proiect de lege, amendamente care vor afecta exploatarile de gaze din Marea Neagra.Reamintim ca pe 4 octombrie, deputatii PSD si ALDE din Comisia pentru Industrii au votat un amendament la OUG 64/2016 privind piata gazelor naturale, care prevede ca 70% dintre tranzactiile angro de gaze sa se desfasoare pe bursa si doar pe platformele OPCOM, nu si ale Bursei Romane de Marfuri (BRM). Aceasta in conditiile in care ambele au licenta de tranzactionare pentru tranzactiile angro.Iata noua postare a lui Razvan Nicolescu:1. Introducerea unei obligatii de tranzactionare pe Bursa de 70%-100% pune in pericol realizarea unuia dintre cele mai strategice proiecte ale sectorului energetic romanesc : viitoarele exploatari de gaz din Marea Neagra, afectand sansele Romaniei de a deveni un jucator regional in domeniul gazului natural. Producatorii au nevoie de un contract pe termen lung cu un partner in care au incredere! Altfel, proiectul e posibil sa nu se faca iar Romania ar pierde mult! Marele castigator al unei astfel de situatii ar fi Gazprom care va continua sa domine regiunea!2. In 2014 am fost acela care a impus o obligatie de tranzactionare pe piata de gaz natural de 20%. Asadar, nu accept lectii de transparenta de la nimeni! 20% este un procent rezonabil! Peste 30% reprezinta un procent care afecteaza securitatea energetica a Romaniei!3. Transparenta excesiva de 70%-100% este un cadou pentru Gazprom! Aceasta companie va avea date (pe care autoritatile romane oricum le au datorita regulamentului european REMIT) despe toate preturile de pe piata romaneasca. Aceasta situatie va permite Gazprom sa se joace cu preturile cum doreste pe piata din Romania, in detrimentul consumatorilor romani! Gazprom este compania care inchide iarna piata si preturile in Romania deoarece inca nu avem o alternativa la import!4. Nationalizarea Bursei Romane de Marfuri (o entitate juridica privata romana) este un fapt de o gravitate extrema care ne scoate din lumea liberal occidentala! Este nevoie sa ne tratam toti investitorii corect! Este nevoie sa ne respectam investitorii privati si sa incercam sa dezvoltam parteriate cu ei, arantandu-le acolo unde vrem ca ei sa faca lucrurile mai bine! Dreptul la proprietate trebuie sa fie ceva sfant in Romania!5. Cei de la Bruxelles inteleg bine tot ce se intampla in Romania. Nici un comisar european nu semneaza vreo hartie, fara ca aceasta sa fie semnata de 4-5 persoane, inclusiv de la cabinet! In loc ca noi sa lucram cu ei la promovarea intereselor romanesti, inclusiv legate de viitoarea presedintie romaneasca a UE, noi ii facem naivi, adica ei nu stiu ce semneaza.6. Toate referile mele vizeaza modificarile legislative propuse, in baza experientei de aproape 20 de ani in sectorul energetic. Evit mereu sa fac referiri sau speculatii vis a vis de persoane, afinitatile sau ideologiile lor! Acestea nu sunt problema mea si nu ma intereseaza!