Deputatul Iulian Iancu ii raspunde fostului ministru al energiei Razvan Nicolescu: Domnia sa a aflat ca va fi audiat de Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE si s-a lansat intr-un atac la adresa mea in speranta ca voi fi impresionat sau speriat

Deputatul PSD Iulian Iancu i-a raspuns pe Facebook fostului ministru al energiei, Razvan Nicolescu, dupa ce acesta l-a acuzat marti, pe aceeasi retea de socializare, ca"Constat ca domnia sa a aflat ca va fi audiat de Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE si s-a lansat intr-un atac la adresa mea in speranta ca voi fi impresionat sau speriat", a scris Iulian Iancu."In contextul atacului pe care domnul Razvan Nicolescu l-a lansat impotriva mea printr-o postare recenta pe contul sau pe o retea de socializare, vreau sa fac urmatoarele precizari. In primul rand, constat ca domnia sa a aflat ca va fi audiat de Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE si s-a lansat intr-un atac la adresa mea in speranta ca voi fi impresionat sau speriat. Daca il linisteste, il anunt ca nu va fi singur pentru ca din partea companiei OMV Petrom vor fi invitati si alti inalti responsabili si angajati care pot da informatii lamuritoare despre urmatoarele: discriminarea producatorilor de energie electrica, manipularea pietei, cresterea artificiala a pretului, vulnerabilizarea sigurantei sistemului energetic national.Tot in fata comisiei de ancheta amintite, domnul Nicolescu va putea da toate explicatiile necesare, inclusiv pe cele legate de Gazprom. Insa daca nu o va putea face, va trebui sa o faca la Parchetul General.Pana la finalizarea anchetei, nu voi mai face comentarii legate de calomnii si atac la persoana. Insa ii atentionez pe toti cei care se grabesc sa intre in acest joc al calomniei si denigrarii la adresa mea ca vor trebui sa-si sustina argumentele si in fata instantei".Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in guvernul Ponta si fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie, a scris marti dimineata intr-o postare pe Facebook ca "marele castigator" al unor modificari legislative initiate de deputatul PSD Iulian Iancu "sunt cei de la Gazprom"."Incepem sa ne umplem de ridicol la Bruxelles pe niste teme care chiar nu sunt importante pentru Romania. Cei de la Bruxelles au inteles foarte bine ca marele castigator al acestor modificari sunt cei de la Gazprom. Acesta este principalul motiv pentru care se opun!", scrie Nicolescu pe contul sau de Facebook.Ulterior a revenit cuReamintim ca pe 4 octombrie, deputatii PSD si ALDE din Comisia pentru Industrii au votat un amendament la OUG 64/2016 privind piata gazelor naturale, care prevede ca 70% dintre tranzactiile angro de gaze sa se desfasoare pe bursa si doar pe platformele OPCOM, nu si ale Bursei Romane de Marfuri (BRM). Aceasta in conditiile in care ambele au licenta de tranzactionare pentru tranzactiile angro.