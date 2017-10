EXCLUSIV Ce redevente vor plati Exxon, OMV, Lukoil si celelalte companii care vor scoate gaze din Marea Neagra. Plus: cati angajati romani trebuie sa aiba, ce avize sunt necesare si ce amenzi primesc institutiile care nu dau autorizatiile la timp

OMV Petrom si ExxonMobil: perimetrul de mare adancime Neptun Deep

Lukoil, PanAtlantic Petroleum si Romgaz: perimetrul Trident

Black Sea Oil&Gas: perimetrele Midia si Pelican

Petromar Resources: perimetrele Muridava si Est Cobalcescu

Proiectul a fost adoptat de Guvern in sedinta de saptamana trecuta si a fost trimis deja la Parlament pentru dezbatere si adoptare. Este primul proiect de lege dedicat explorarilor si exploatarilor de hidrocarburi offshore.Legea offshore este una demult asteptata de companiile care au investit in explorarile din Marea Neagra, unde primele rezultate au aratat existenta unor zacaminte uriase de gaze. Decizia comerciala a unei companii este influentata insa de regimul fiscal, de facilitatile oferite de stat, de numarul si durata abtinerii avizelor, precum si de preturile din piata.Zacamintele de gaze din Marea Neagra sunt considerate strategice pentru Romania.Proiectul prevede ca firmele care au acorduri in perimetrele petroliere offshore (in largul Marii Negre) beneficiaza, pe toata perioada derularii acestora, de nivelul de redeventa, cotele procentuale de redeventa petroliera, pragurile de productie brute bruta aferente acestor cote si de reglementarile fiscale existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.Cu alte cuvinte, firmele din Marea Neagra vor plati redeventele in vigoare din Legea Petrolului (2004): de la un minim de 3,5% din valoarea productiei brute extrase pana la un maxim de 13%. Pentru ca exploatarea sa fie viabila comercial, e nevoie de extractia unor volume mari, ceea ce va duce automat nivelul redeventelor la pragul maxim de 13% din totalul valorii productiei brute.In plus, proiectul prevede ca firmele din Marea Neagra sunt exceptate de la plata impozitului pe veniturile suplimentare din dereglementarea preturilor (OUG 7/2013), impozit platit de companiile care extrag gaze on shore (zacamintele clasice).De asemenea, proiectul arata ca daca firmele din Marea Neagra sunt obligate sa plateasca orice sume percepute de autoritatile publice in plus fata de sumele care ar fi fost datorate in conformitate cu prezenta lege, acestia vor fi indreptatiti la un credit fiscal integral calculat anual pentru sumele suplimentare achitate. Suma reprezentand creditul fiscal se compenseaza potrivit Legii nr.207/2015 cu impozitul pe profit datorat pentru anul calendaristic pentru care se depune declaratia fiscala.Companiile care au in acest moment acorduri petroliere offshore:Lucrarile offshore trebuie autorizate de Ministerul Energiei, dar titularii licentelor trebuie sa ia avize de la o serie de ministere, agentii guvernamentale si autoritati locale:- Protectia Mediului- Administratia Nationala Apele Romane- Directia Hidrografica Maritima Constanta- Autoritatea Navala Romana- Statul Major General- Politia de Frontiera- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra- Ministerul Afacerilor ExterneAtentie: proiectul de lege prevede amenzi pentru institutiile care nu respecta termenele legale, care emit avize incomplete, cer acte inutile sau refuza nejustificat emiterea actelor de autorizare. Amenzile sunt cuprinse intre 1.000 de lei si 5.000 de lei.Proiectul de lege prevede si conditiile in care companiile petroliere pot beneficia de dreptul de trecere asupra imobilelor si terenurilor aflate in proprietatea statului sau in proprietate privata. In cazul celor din urma, se aplica prevederile deja existente (Legea nr. 238/2004).Proiectul mai arata ca vor fi interzise constructiile permanente sau temporare in zona de siguranta a conductelor. De asemenea, o derogare de la Legea 597/2001 va permite companiilor din Marea Neagra sa realizeze lucrari in zona de coasta pe tot parcursul anului.In ceea ce priveste respectarea mediului, proiectul arata ca lucrarile offshore trebuie sa respecte OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.Proiectul aprobat de Guvern obliga firmele petroliere sa aiba minimum un sfert din angajati romani si permite un program de lucru flexibil, cu derogari de la Codul Muncii (o luna lucratoare, una de repaus, ture de 12 ore etc).De asemenea, companiile petroliere din Marea Neagra vor fi obligate ca, in conditii similare tehnice si de pret, sa achizitioneze bunuri si servicii de la firme cu un capital detinut in proportie de peste 25% de persoane fizice si juridice romane.