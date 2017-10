OMV Petrom neaga acuzatiile legate de manipularea preturilor la energie

"Aceste alegatii sunt de natura sa afecteze reputatia companiei si implicit derularea activitatilor comerciale. OMV Petrom actioneaza in deplin acord cu legislatia din Romania, pe principii comerciale si de transparenta", precizeaza compania, intr-un comunicat remis HotNews.ro.Petrom afirma ca "nu numai ca nu a beneficiat de preturile ridicate din ianuarie 2017, ci dimpotriva, a fost afectata negativ", in conditiile in care, "din cauza unor defectiuni tehnice" despre care autoritatile romane au fost informate "Centrala de la Brazi functiona la 50% din capacitate inca din octombrie 2016, cu trei luni inainte de varful de preturi ale electricitatii, inregistrat in ianuarie 2017".In plus, OMV Petrom sustine ca "a inregistrat pierderi ca urmare a cresterii preturilor la electricitate" deoarece "avea in derulare contracte la termen pentru electricitatea ce urma a fi produsa de Centrala de la Brazi"."Din cauza indisponibilitatii a jumatate din capacitate, compania a fost nevoita sa achizitioneze cantitatile respective de pe piata, la preturi mai mari, pentru a isi onora obligatiile contractuale", explica Petrom, care adauga ca "alte 15 unitati de productie din Romania au fost indisponibile pe intreaga durata a lunii ianuarie 2017" iar aceasta centrala de la Brazi "reprezenta aproximativ 14% din capacitatile indisponibile".Petrom noteaza ca majorarea de preturi a fost analizata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si de Consiliului Concurentei (CC) care nu fost identificat "indicii de manipulare a pietei sau de intelegeri intre jucatorii din domeniu"."Pana la acest moment si, implicit, anterior lansarii in spatiul public a alegatiilor mentionate, companiei nu i s-a solicitat de catre Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind activitatea ANRE, un punct de vedere referitor la acestea", mai spune Petrom. Declaratia lui Iulian Iancu a venit in urma unei postari pe Facebook a lui Razvan Nicolescu , fost ministru al Energiei in guvernul Ponta si fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie, care a acuzat ca "marele castigator" al unor modificari legislative initiate de deputatul PSD Iulian Iancu "sunt cei de la Gazprom"."In contextul atacului pe care domnul Razvan Nicolescu l-a lansat impotriva mea printr-o postare recenta pe contul sau pe o retea de socializare, vreau sa fac urmatoarele precizari. In primul rand, constat ca domnia sa a aflat ca va fi audiat de Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE si s-a lansat intr-un atac la adresa mea in speranta ca voi fi impresionat sau speriat. Daca il linisteste, il anunt ca nu va fi singur pentru ca din partea companiei OMV Petrom vor fi invitati si alti inalti responsabili si angajati care pot da informatii lamuritoare despre urmatoarele: discriminarea producatorilor de energie electrica, manipularea pietei, cresterea artificiala a pretului, vulnerabilizarea sigurantei sistemului energetic national, a replicat Iulian Iancu.